1.398 Kreativarbeiten gehen ins Rennen um die CCA-Venus 2020. Foto: Creativ Club Austria/wild

Wien – Zumindest dem Interesse am Kreativpreis CCA-Venus hat die Coronapandemie keinerlei Abbruch getan. Im Gegenteil: Rund 100 Prozent mehr Einreichungen verzeichnet der Creativ Club Austria heuer. So gehen insgesamt 1.398 Kreativarbeiten ins Rennen um die CCA-Venus 2020 und werden dafür von elf Juryvorsitzenden in 19 Kategorien bewertet, wie am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. 2019 gab es 960 Einreichungen.

Neu sind Kategorien wie "Creative Strategy" in Kooperation mit Strategie Austria, "Live Marketing" und "Creative Effectiveness". Von 17. bis 24. August 2020 bewertet die CCA-Venus-Jury via Online-Voting die Einreichungen und bestimmt die Nominees. Eine Nominierung ist zugleich die Eintrittskarte für die Präsenz im CCA-Jahrbuch. Die Juryrunde für Bronze, Silber und Gold wird per Videokonferenz am 4. September durchgeführt, mit Ausnahme der Designjury, die live bei Vienna Paint im Einsatz sein wird.

Im Sinne von mehr Transparenz und Relevanz gibt es seit heuer anstelle eines einzelnen Jurypräsidenten in jeder Jury einen ausgewählten Juryvorsitzenden. Jedes Creativ-Club-Austria-Mitglied konnte sich um diese Position bewerben. Diese elf Vorsitzenden werden gemeinsam mit ihren Jury-Teams in den folgenden 19 Kategorien jurieren:



Jury #1: Franz Riebenbauer (Studio Riebenbauer), Kategorien: Editorial & Communication Design, Corporate Design, Verpackungsdesign, Branding und Brand Experiences

Jury #2: Goran Golik, Kategorien: Print, Animation, Art Direction, Student of the Year

Jury #3: Volkmar Weiss (vald, )Kategorien: Fotografie, Fotoillustration, Illustration

Jury #4: Matthias Mentasti (wild), Kategorien: Websites, Microsites, Social Media, Online Ads, Other Platforms, Digital-Craft

Jury #5: Patrik Partl (Brokkoli), Kategorien: Digitale Kampagne, Mobile, Creative Data, Innovation, Young Lions Digital

Jury #6: Doris Steiner (Ketchum Publico), Kategorien: Direct, Promotion & Verkaufsförderung, PR, Branded Content, Live Marketing

Jury #7: Georg Feichtinger (DODO), Kategorien: Gesamtkampagne, Creative Media, Eigenwerbung

Jury #8: Roman Steiner (AANDRS), Kategorien: Out-of-Home, Kunst,- Kultur- und Veranstaltungsplakat

Jury #9: Andreas Spielvogel (DDB Wien), Kategorien: Radiospots, Podcast, Streaming, Sprachsteuerung, Musik- und Sounddesign, Text

.Jury #10: Melanie Pfaffstaller (mel p filmproductions)Kategorien: TV- und Kinospots, Online-Spots, Film-Craft, Young Lions Film

Jury #11: Jana David-Wiedemann (PKP BBDO & Strategie Austria)Kategorien: Creative Strategy, Creative Effectiveness

(red, 18.8.2020)