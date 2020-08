Cooler geht’s nicht: Michael Caine hat in "The Italian Job – Charlie staubt Millionen ab" einen eigenwilligen Plan, wie man schnell zu Geld kommt, ORF 2, 23.30. Foto: ORF / Paramount Pictures

18.30 MAGAZIN

Konkret: Datenschutz im Onlineshop Beim Kauf im Internet fanden sich im Kundenkonto einer Oberösterreicherin die Daten einer völlig fremden Person – laut dem Händler unmöglich und auch keine Verletzung des Datenschutzes. Experten sehen das anders. Bis 18.47, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Magersucht als Wettbewerb Besonders in den sozialen Netzwerken wird der eigene Körper mehr und mehr zum Statussymbol. Eine Reportage über junge Frauen, die in extrem dünnen Influencerinnen die falschen Vorbilder fanden. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Reich ohne Leistung Werden Erbschaften immer mehr zur Bedingung für einen sozialen Aufstieg? Muss man heute erben, um sich ein Eigenheim leisten zu können? Hanno Settele spricht mit Erben und Öko nomen über geschenkten Reichtum.

Bis 21.35, ORF 1

20.15 KÜNSTLERBIOGRAFIE

Meine Zeit mit Cézanne (Cézanne et moi, B/F 2016, Danièle Thompson) Von gegenseitiger Bewunderung ebenso wie von Konkurrenz ist die Freundschaft geprägt, von der Danièle Thompson in seinem Spielfilm erzählt: Der Schriftsteller Émile Zola (Guillaume Canet) und der Maler Paul Cézanne (Guillaume Gallienne) kannten einander seit ihrer Jugend in Aix-en-Provence. Bis 22.00, Arte

22.00 DOKUMENTATION

Lena Marie oder Das wahre Gesicht der Anorexie (N 2019, Margreth Olin, Espen Wallin, Katja Høgset) Das Doppelporträt einer Künstlerin und einer tödlichen Krankheit: Als die norwegische Fotografin Lene Marie Fossen (1986–2019) vor dem internationalen Durchbruch stand, litt sie an Magersucht im fortgeschrittenen Stadium. Fossen hatte bereits im Alter von zehn Jahren beschlossen, nicht mehr zu essen, um nicht erwachsen zu werden. Für die Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit wählte sie die Fotografie.

Bis 23.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Mailand Monatelang war Italiens weltläufige Kultur- und Medien metropole Mailand ein Hotspot des europä ischen Corona-Pandemiegeschehens. Der Zeit im Bild-Auslandschef reist für das Weltjournal nach Mailand und trifft dort auch auf Spuren älterer Krisen. Im Anschluss um 23.00 ist die frühere Italien-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder für Weltjournal + im kleinen EU-Staat Malta unterwegs.

Bis 23.30, ORF 2

23.30 KRIMIKOMÖDIE

The Italian Job – Charlie staubt Millionen ab (GB 1969, Peter Collinson) Mit drei Mini Coopern durch das Verkehrschaos in Turin flitzen, um einen Geldtransporter um seinen Inhalt zu erleichtern. Dank eines unfehlbar coolen Michael Caine als sympathisch-gewitzter Gauner Charlie Croker ist das Original von The Italian Job aus dem Jahr 1969 noch immer eines der vergnüglichsten Caper-Movies der Sixties. Den Soundtrack steuerte Quincy Jones bei. Bis 1.10, ORF 2