Manche werfen freiwillig ihre alte Heizung weg. Foto: APA / Sebastian Willnow

Die Hälfte des Energieverbrauchs in Europa geht für Heizen und Kühlen drauf. Rund zwei Drittel der in stallierten Heizsysteme – in Summe 80 Millionen Stück – sind zudem ineffizient. Um die Klimaziele zu erreichen und Europa unabhängig von Öl, Gas und auch Kohle zu machen, sind Änderungen in diesem Sektor unausweichlich, sagen Experten.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat den Ball auf genommen und ein gestaffeltes Programm zum Austausch von Öl- und Gasheizungen vorgelegt. Der entsprechende Gesetzentwurf sieht Förderungen im Volumen von 400 Millionen Euro vor, die 2021 und 2022 in die Ökologisierung der Heizsysteme fließen sollen. Konflikte sind vorprogrammiert.

In Österreich verwenden rund eine Million Haushalte, das sind 27 Prozent, Gas als häufigsten Energieträger, gefolgt von Fernwärme (25 Prozent). Insgesamt sind im Land 3,8 Millionen Heizsysteme installiert. Biomasse ist mit 16,2 Prozent Spitzenreiter bei den Alternativen. Mit Öl heizen noch 600.000 Haushalte, vorwiegend auf dem Land. Was spricht für, was gegen den Tausch?