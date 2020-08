Am Wiener Landesgericht wurde am Mittwoch gegen 14 Antifa-Aktivisten verhandelt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Turbulent ging es am Dienstag bei den Schlussvorträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Prozess gegen 14 Antifa-Aktivisten zu. Staatsanwältin Valerie Walcher warf den Angeklagten vor, zu den gegen sie gerichteten Vorwürfen zu schweigen ("Warum stehen sie nicht dazu?"). Die Rechtsordnung billigt allerdings jedem Angeklagten grundsätzlich ein Schweigerecht zu, alle Angeklagten wurden freigesprochen.

Aus Sicht der Staatsanwältin habe das Beweisverfahren "eindeutig ergeben, dass sie (die Angeklagten, Anm.) den ihnen zur Last gelegten Sachverhalt verwirklicht haben". Sie forderte 14 Schuldsprüche. Walcher wertete das Rufen von Parolen und das "Anfeuern durch Sprechchöre", wie sie sich ausdrückte, als "Förderung der Tat". Dies sei als "psychischer Tatbeitrag" einzustufen.

Den 14 Angeklagten wird vorgeworfen, im Herbst 2018 mit Gewalt auf der Freyung in der Wiener Innenstadt gegen einen behördlich genehmigten Info-Tisch der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" protestiert zu haben. Die Anklage lautet auf versuchte Sprengung einer Versammlung (§ 284 StGB), versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte schwere Körperverletzung.

Einer der Aktivisten soll einen abgebrochenen Schirm in Richtung eines Polizisten geworfen und diesen um Haaresbreite verfehlt haben – wobei nach zwei im vergangenen Juli durchgeführten Verhandlungstagen mittlerweile als gesichert gelten kann, dass sich der Übeltäter nicht unter den Angeklagten befindet.

"Keine Meinungspolizei"

Die rechtsextremen Identitären hätten eine angemeldete Kundgebung abgehalten, die Angeklagten seien dagegen mit Gewalt vorgegangen. "Die Identitäre Bewegung ist keine verbotene Gruppierung. Die Angeklagten sind keine Meinungspolizei. Ihre Mandanten bestimmen nicht, wer sich öffentlich äußern darf und wer nicht", meinte Walcher in Richtung von Verteidigerin Alexia Stuefer.

Diese konterte umgehend: "Das ist eine rechtsextreme, international tätige Verbindung, die faschistisches Gedankengut verbreitet." Die Identitären seien von Facebook und Twitter verbannt worden, "weil sie Gewalt verherrlichen", betonte Stuefer. Mit Fug und Recht werde gegen Veranstaltungen der Identitären demonstriert, bei denen Info-Material mit rechtsextremen Inhalten zur Verteilung gelange.

Bezogen auf die Anklage meinte Stuefer, keine einzige der angeklagten Personen hätte eine strafbare Handlung begangen. Zum größten Teil sei nicht einmal erwiesen, ob sich die Angeklagten überhaupt am Tatort befanden. Alle 14 seien freizusprechen.

Videos widersprechen Einsatzleiter

Für einen Chefinspektor, der den Einsatz geleitete hatte, kam das Auftreten der Antifa-Aktivisten "überraschend", wie er im Anschluss im Zeugenstand mitteilte. Diese wären "großteils vermummt" gewesen – was allerdings nicht mit dem vorgelegten Videomaterial übereinstimmt, das kaum verhüllte Gesichter zeigt, wie die Richterin dem Zeugen vorhielt.



Umstrittenes Statement

Mit einer Ausnahme verzichteten die Angeklagten auf ein Schlusswort. Eine junge Frau nützte jedoch die Gelegenheit für ein abschließendes Statement. Sie bezeichnete das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren als "Farce", Ziel der Anklage sei es, "legitimen und notwendigen antifaschistischen Protest" zu kriminalisieren. Als die Aktivistin kritische Worte über die Identitären folgen ließ, schnitt ihr die Richterin das Wort ab: "Der Angeklagte (sic) hat ein Recht auf ein Schlusswort, nicht auf eine politische Bühne." Beschimpfungen und Beleidigungen seien nicht zulässig. Mit dem Hinweis, dass ihr die Sitzungspolizei obliege, drohte die Richterin gar mit einer Ordnungsstrafe.

Solcherart gemaßregelt fasste sich die Aktivistin kurz und merkte noch an, die Anklage sei ein "Repressionsmittel", um an den 14 Angeklagten "ein Exempel zu statuieren". Als daraufhin einige Zuhörer applaudierten, drohte die Richterin mit der Räumung des Saales. Anschließend beraumte sie eine mindestens einstündige Pause vor der Urteilsverkündung an. Mit dieser dürfte frühestens um 17.00 Uhr zu rechnen sein. (red, APA, 18.8.2020)