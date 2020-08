Die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein erklärt in einem Werbevideo, Wien gehöre "den Mutigen". Foto: APA

Was Birgit zambringt, können sich potenzielle Wiener Wähler und Wählerinnen in einem neuen Werbefilmchen ansehen: Die grüne Vizebürgermeisterin behauptet darin, Wien gehöre "den Mutigen". Wobei, mitten in der Corona-Krise kann ein bisserl Furchtsamkeit nicht schaden, aber das ist ein anderes Thema ... Jedenfalls, "Birgit bringt’s zam" Hebein erklärt uns in dem Video, was bei ihr sonst noch alles mit dem Generalthema Klimaschutz zusammengeht: eigentlich alles und unter anderem auch "leistbares Wohnen".

Nun hat aber der Wien-Twitterant @Tom_Harb, der immer wieder gute Wien-Einsichten bringt, Zweifel angemeldet, ob sich die Großbaustelle, die an dieser Stelle im grünen Werbefilm zu sehen ist, wirklich in Wien befindet: Sie schaut irgendwie, ähem, sehr ostblockmäßig aus. Einige Details muten "fremd" an. Auch der See im Hintergrund ist als Donau oder als Wiener Schotterteich nicht wirklich glaubwürdig. Andere auf Twitter haben dann die gezeigten Aufnahmen dieser Baustelle in den Weiten des Internets gefunden. Wo sie gemacht wurden, bleibt aber offen.

Na ja, eine Baustelle ist eine Baustelle ist eine Baustelle, wissen wir seit Gertrude Stein. Aber uns ist es natürlich, auf gut Wienerisch, nicht blunzn, ob wir im russischen Pskow – ein Tipp von @d_schneidtinger – leben oder in Wien. Die Birgit bringt’s noch zam, uns mit dem Radl hinzuschicken. So mutig sind wir dann auch wieder nicht.

(Gudrun Harrer, 18.8.2020)