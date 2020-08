In dieser Galerie: 2 Bilder Aufständische erreichen die Hauptstadt Bamako. Foto: AFP/MALIK KONATE Soldaten in der kürzlich eroberten Stadt Diabaly. Foto: EPA/NIC BOTHMA

Bamako – Aufständische Soldaten haben in Mali Präsident Ibrahim Boubacar Keita und Premier Boubou Cissé festgenommen. Die beiden seien in Keitas Anwesen in der Hauptstadt Bamako festgesetzt worden, sagte der Putsch-Anführer, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Mehrere Soldaten hatten zuvor die Kontrolle über einen Armeestützpunkt in der Stadt Kati nahe Bamako übernommen. Die Basis liegt in Kati, etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt.

Ein Militärsprecher bestätigte Berichte über Schüsse in dem Stützpunkt, ohne Details zu nennen. Ministerpräsident Boubou Cisse rief die Soldaten auf, in einen Dialog zu treten. Der Aufstand "spiegle eine gewisse Frustration wider, die legitime Gründe haben könnte". Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian verurteilte die Meuterei.

Regierungskritiker demonstrieren

Die Lage blieb zunächst unübersichtlich. Im Zentrum Bamakos versammenten sich hunderte Regierungskritiker und forderten Keitas Rücktritt. Die Demonstranten werfen dem Staatsoberhaupt Korruption vor und beklagen eine Verschlechterung der Sicherheitslage.

Viele Soldaten seien unzufrieden mit der politischen Krise im Land, sagte der auf dem Stützpunkt stationierte Offizier. "Wir wollen einen Wechsel". Nach Angaben eines Arztes aus Kati waren viele Soldaten an dem Vorfall beteiligt. "Es waren viele und sie waren sehr nervös", sagte er. Ein westlicher Diplomat in Bamako sagte, es handle sich um einen "Versuch eines Aufstands".

Die französische und die australische Botschaft riefen ihre Staatsbürger dazu auf, sicherheitshalber nicht mehr das Haus zu verlassen. Auch das deutsche Außenministerium warnte am Dienstag vor einer Meuterei in Mali.

Die 15 Bundesheersoldaten, die dort im Rahmen der EU-Ausbildungs-und Beratungsmission EUTM Mali und der UNO-geführten Mission MINUSMA eingesetzt sind, bleiben vorerst in ihren Stützpunkten.

2012 hatte der Stützpunkt in Kati eine Schlüsselrolle bei einem Machtwechsel im Land. Dort begann damals ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Ibrahim Boubacar Keita an die Spitze der politischen Führung kam.

Hunderttausende auf der Flucht

Derzeit steht Keita jedoch massiv unter Druck, weil es ihm nicht gelingt, einen seit 2012 andauernden jihadistischen Aufstand im Norden des Landes unter Kontrolle zu bringen. Der Aufstand der Extremisten hat sich inzwischen auch ins Zentrum des Landes ausgedehnt. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden bereits getötet, Hunderttausende Menschen sind geflohen.

Verschleppte politische Reformen, eine schwächelnde Wirtschaft und Korruptionsvorwürfe haben die Stimmung gegenüber Keita weiter verschlechtert. Die Oppositionsbewegung M5-RFP fordert den Rücktritt des 75-jährigen Präsidenten und organisiert immer wieder Massenproteste gegen ihn.

Erst am Montag kündigte die Bewegung an, täglich neue Demonstrationen zu organisieren. Am Freitag soll eine Massenkundgebung gegen den Präsidenten stattfinden. Die Bewegung hatte in der Vergangenheit Kompromissvorschläge zur Entschärfung der politischen Krise abgelehnt. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas), die in dem Konflikt vermittelt, unterstützt die Bildung einer Einheitsregierung in dem westafrikanischen Land. (Reuters, APA, AFP, 18.8.2020)