Studie

In einer aktuellen Studie beschreibt Ludovic Ferrière gemeinsam im dem Impaktforscher und ehemaligen NHM-Generaldirektor Christian Köberl und Kollegen der Comenius-Universität in Bratislava Galb Inal und Oued Awlitis 001, einen weiteren Mondmeteoriten aus der NHM-Sammlung. Unter anderem berechneten sie die Masse der Meteoriten vor dem Eintritt in die Atmosphäre.

Povinec P. P., Sýkora I., Ferrière L., and Koeberl C. 2020. Analyses of radionuclides in the Oued Awlitis 001 and Galb Inal lunar meteorites by HPGe gamma-ray spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 324(1): 349–357.

