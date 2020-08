[Inland] Datenschutzpanne bei Familienhärtefonds.

[Wirtschaft] Warum der Dollar so schnell an Wert verliert.

Was für und was gegen ein Verbot von Öl- und Gasheizungen spricht.

[International] Malischer Präsident Keita tritt nach Putschversuch zurück

Europäische Union fordert von Lukaschenko Ende der Gewalt.

[Web] Bericht: WikiLeaks half wohl wissentlich Russlands Geheimdienst.

[Coronavirus] Reisewarnung für die Balearen, Grenzkontrollen werden verstärkt.

[Kultur] Kunstraum Innsbruck: Unter dem Titel "Un_controlled territories" sind gerade Arbeiten des Belgrader Künstlers Siniša Ilic, bekannt für seinen ausgeprägten Hang zum Aktivismus, zu sehen.

[Bildungsforum] Was halten Sie vom neuen Corona-Schulkonzept?

[Wetter] Von Westen nimmt der Luftdruck bereits deutlich zu und es ist im Westen und Südwesten überwiegend sonnig. Im Norden und Osten hingegen bleiben noch einige Störungsreste aktiv. Auch wenn die Sonne hier relativ häufig scheint, entwickeln sich aus der Quellbewölkung am Nachmittag zumindest über dem Berg- und Hügelland einzelne Regenschauer und lokale Gewitter. Bis 28 Grad.

[Zum Tag] Am 19. August 1848 berichtete die Zeitung New York Herald von Goldfunden in Kalifornien und löste damit den kalifornischen Goldrausch aus.