Akrobat Neymar selbst traf nur zweimal die Stange. Dieser Treffer wurde zu Recht Bernat gut geschrieben. Foto: Reuters/ Manu Fernandez

Lissabon – Das Finale der Fußball-Champions-League 2019/20 wird keine rein deutsche Angelegenheit, aber womöglich eine französische. Die Akteure von Paris Saint-Germain haben dafür jedenfalls im ersten Halbfinale am Dienstagabend in Lissabon ihren Beitrag geleistet und gegen RB Leipzig klar 3:0 (2:0) gewonnen. Der starke ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte bei den Sachsen durch, Konrad Laimer wurde in der 62. Minute ausgetauscht.

PSG zeigte eine Spitzenleistung und ließ den deutschen Bundesliga-Klub mit perfekt umgesetzten Pressing nie zur Entfaltung kommen. Die Tore für die aus Katar finanzierten Franzosen erzielten die Südamerikaner Marquinhos (13.) und Angel Di Maria (42.) und der Spanier Juan Bernat (56.). Für den Hauptstadtklub bietet sich somit am Sonntag die Chance auf den Gewinn der ersten europäischen Trophäe seit dem Cupsieger-Pokal 1995/96. Damals setzte sich PSG im Finale gegen Rapid Wien 1:0 durch.

Bayern oder Novität

Gegner von Paris im Endspiel ist Bayern München oder Olympique Lyon, die am Mittwoch (21.00 Uhr) das zweite Halbfinale bestreiten. Es könnte also das in der Geschichte der Champions League erste rein französische Finale geben, wobei die Bayern jedoch als klarer Favorit in die Partie im Estadio Jose Alvalade gehen.

Absolut in Spiellaune: Marquinhos und Neymar. Foto: imago/ PICTURE POINT/ Sven Sonntag

PSG spielte mit Kylian Mbappe von Beginn an, er sollte gemeinsam mit Neymar durch die Leipziger Abwehr wirbeln. Dieses Kalkül ging von Anfang an auf, denn der Brasilianer hatte die erste Chance und spitzelte den Ball nach Mbappe-Vorlage in der sechsten Minute an die Außenstange. Ein paar Sekunden später zappelte auch schon das Netz. Dem Treffer von Mbappe war allerdings ein Handspiel von Neymar vorausgegangen – das Tor zählte folgerichtig nicht.

Perfekte Umsetzung

Die Leipziger, in deren Startelf mit Lukas Klostermann nur ein einziger Deutscher stand, kamen in der Anfangsphase kaum zur Geltung. Sabitzer (8.) probierte es mit einer Flanke in die Gefahrenzone. Wie es funktioniert, zeigten die Pariser: Marquinhos löste sich nach einer Di-Maria-Freistoßflanke im richtigen Moment und traf den Ball mit dem Kopf ideal.

Bemüht, aber letztlich chancenlos: Sabitzer (li) und die Leipziger Rasenballer. Foto: REUTERS/Fernandez

Die Versuche, der Leipziger dagegen zuhalten, hingen sehr vom Aktivposten Sabitzer im Mittelfeld ab. Erst blieb ein gut angetragener Freistoß des Steirers in der Mauer hängen. Dann schickte Sabitzer Laimer in der 25. Minute auf die Reise, der marschierte rechts in den Strafraum, wo Kapitän Yussuf Poulsen seine Hereingabe aber nicht aufs Tor brachte.

Hohe Fehleranfälligkeit

Mit der Zeit wirkte PSG aber immer gefestigter, die von Trainer Thomas Tuchel erdachten Automatismen funktionierten. Bei Leipzig schien hingegen das Selbstvertrauen zu schwinden, die Fehlerquote war untypisch hoch. In der 35. Minute traf der spielfreudige Neymar das zweite Mal die rechte Stange – diesmal aus einem Freistoß. Nach einem ungenauen Zuspiel von RB-Goalie Peter Gulacsi bediente der Superstar Di Maria sehenswert per Ferse im Strafraum, der Argentinier ließ sich die Chance nicht nehmen. Kurz vor der Pause verfehlte Neymar aus kurzer Distanz das 3:0.

Nach Wiederbeginn trat Leipziger mutiger und mit mehr Nachdruck auf. Der eingewechselte Emil Forsberg (53.) schickte per Weitschuss ein Lebenszeichen. Der Kopfballtreffer von Juan Bernat, der damit eine starke Einzelaktion vollendete, wirkte aber als finaler Dämpfer. Mbappe (70. und 72.) und Di Maria (80.) vergaben Chancen auf ein noch deutlicheres Ergebnis.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat nachher nicht mit der Niederlage gehadert. "Der Gegner war heute besser, das muss man dann einfach akzeptieren", sagte der 33-Jährige im Sky-Interview. "Ich bin schon enttäuscht, aber was soll ich jetzt machen?" Ein Schlüssel sei das 3:0 von Paris in der 56. Minute gewesen. "Wenn das Tor nicht so schnell fällt, wäre vielleicht noch etwas drinnen gewesen." (APA, red, 18.8.2020)

Finalturniers der Fußball-Champions-League in Lissabon – Halbfinale:

RB Leipzig – Paris Saint-Germain 0:3 (0:2). Estadio da Luz, Tore: Marquinhos (13.), Di Maria (42.), Bernat (56.). Anm.: Sabitzer spielte bei Leipzig durch, Laimer bis 62.

Zweites Halbfinale:

Mittwoch, (21.00, Estadio Jose Alvalade): Bayern München – Olympique Lyon

Finale:

Sonntag, 23. August (21.00, Estadio da Luz): Paris – Bayern/Lyon