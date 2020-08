Auch am Dienstagabend demonstrierten wieder zahlreiche Menschen in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Foto: EPA/STR

Die für die brutale Gewalt gegen friedliche Demonstranten verantwortlichen Kräfte in Regierung und Sicherheitsapparat des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko können sich bereits darauf einstellen, dass die Europäische Union gegen sie bald gezielte Sanktionen verhängt. Daran führt kein Weg vorbei. Dem Land und seinen demokratischen Kräften soll aber im Gegenzug geholfen werden, einen friedlichen Neustart hinzukriegen.

"Dieses Vorgehen ist Teil der Östlichen Partnerschaft" von EU-Belarus, hieß es in diplomatischen Kreisen in Österreich noch vor Beginn des EU-Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch: Wer "rote Linien" überschreite, wie bei Fälschungen von "Wahlen, die weder frei noch fair waren", müsse mit Konsequenzen rechnen.

Lukaschenko habe "die Lage völlig falsch eingeschätzt", was die Gemeinschaft nun zum Handeln geradezu zwingt. So lautet praktisch übereinstimmend die Haltung bei den EU-Außenministern. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell ist dabei, konkrete Schritte auszuarbeiten, er wird den Regierungschefs in einer Videokonferenz mit Brüssel berichten.

Keine schnellen Lösungen



Die Gretchenfrage freilich ist: Wie weit sollte die EU gehen, ohne eine weitere Eskalation zu riskieren, den angeschlagenen Lukaschenko noch näher in Richtung Moskau zu treiben? Anders als manche Partner in der EU will sich die österreichische Regierung für "ein nuanciertes Reagieren" einsetzen. Die Türen zu den Entscheidungsträgern in Belarus sollen offen bleiben.

Die Sache ist kompliziert, rasche einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Obwohl die Union die jüngsten Wahlen wegen Manipulationen nicht anerkennt, verweist man darauf, dass es seit der Vereinbarung der privilegierten EU-Partnerschaft vor gut einem Jahrzehnt – neben ähnlichen mit Georgien, Armenien, Aserbaidschan, später auch der Republik Moldau und der Ukraine – zu Belarus an sich gute Beziehungen gebe. Die wechselseitige wirtschaftliche wie politische Annäherung zu dem seit dem Zerfall der Sowjetunion isolierten GUS-Staat hat teilweise funktioniert.

Fehler von 2013 nicht wiederholen

2013 war ein fertiges Freihandels- und Assoziierungsabkommen EU-Ukraine im letzten Moment beim dritten EU-Nachbarschaftsgipfel in Vilnius gescheitert. Moskau hatte es wegen einer EU-Beitrittsperspektive unterlaufen. Kurz darauf kam es zu Protesten in der Hauptstadt Kiew, zum Bürgerkrieg, zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch russische Truppen, zur Eskalation der Beziehungen.

Ähnliche Fehler sollte die EU nicht wiederholen, meint man nun in Wien, und mahnt zu behutsamem Vorgehen.



EU-Sanktionen gegen das autoritäre Regime in Minsk wird es schließlich nicht zum ersten Mal geben. Bereits 2011 kam es nach heftigen Wahlmanipulationen zu restriktiven Maßnahmen gegen den Präsidenten von Belarus und dutzende weitere Personen, auch zu einem Waffenembargo.

Lukaschenko als Brückenbauer

Aber: In den kritischen Jahren des Bürgerkrieges in der benachbarten Ukraine hat sich Lukaschenko auch als Brückenbauer zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den EU-Regierungschefs versucht. Er habe sich eine gewisse Eigenständigkeit im Verhältnis zu Russland erarbeitet, der EU realpolitisch geholfen, meint Außenminister Alexander Schallenberg.

So ist das "Minsker Abkommen" von 2015, ein bis heute unvollendeter Stufenplan zur Befriedung der Ukraine, in der belarussischen Hauptstadt unter Gastgeber Lukaschenko von Putin mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem damaligen französischen Präsidenten François Hollande in einer dramatischen 17-stündigen Nachtsitzung ausgehandelt worden. Zum Dank nicht nur dafür wurden die EU-Sanktionen gegen den Lukaschenko-Clan 2016 auch wieder ausgehoben, obwohl sich an der Unterdrückung politischer Gegner nie etwas geändert hatte.

"Weiche" Linie

Als einer der ersten Befürworter der Lockerung trat damals Österreich stark hervor – der heutige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war im März 2014 Außenminister unter SPÖ-Kanzler Werner Faymann geworden, mitten im Bürgerkrieg in der Ukraine. Unterstützt von Bundespräsident Heinz Fischer traten die beiden für eine "weiche" Linie gegenüber Belarus ein, für die Verstärkung des Dialoges – und auch der gegenseitigen Besuchsdiplomatie, die bis heute anhält.

So ist es nicht überraschend, dass Österreich nun wieder "als Brückenbauer" auf den Plan tritt. Rund 100 österreichische Unternehmen sind in Belarus tätig. 2019 wurden 368 Millionen Euro investiert, in den Bereichen Telekom, Mautsystemen, im Banken und Holzsektor. Österreich ist zweitgrößter Investor im Land Lukaschenkos, der 2019 auf Staatsbesuch in Wien war.

Kurz will sich beim EU-Gipfel dafür einsetzen, dass man neben den berechtigten Sanktionen gegen die Regierung in Minsk keinen Antagonismus zu Putin und Russland aufbaue. In Belarus müsse der "nationale Dialog" gefördert werden, die EU müsse Wege finden, wie sie die Opposition und die Kräfte der Demokratie stärke.

Freiwilliger Verzicht

Anders als die unmittelbaren EU-Nachbarn von Belarus – wie Polen und die baltischen Staaten, die ein härteres Vorgehen verlangen – setzt die österreichische Diplomatie auf einen friedlichen Wandel durch freiwilligen Verzicht von Lukaschenko. Strafen solle es nur gegen jene Sicherheitskräfte geben, die für unmittelbare Gewalt gegen Demonstranten verantwortlich sind, nicht aber für Lukaschenko selber.

Was dieser angekündigt habe, eine Verfassungsreform und dann Neuwahlen, "das wird nicht reichen". Im Außenministerium in Wien geht man davon aus, dass die Zeit des belarussischen Präsidenten wohl abgelaufen ist, und dass auch der russische Präsident ihn vermutlich fallenlassen werde. Eine Lösung könnte sein, dass Lukaschenko selber den Weg freimacht, wenn er nicht das Gesicht verliere, indem er zum Beispiel selber den Dialog der politischen Kräfte ermöglicht.

Erwartungen der Opposition

Die belarussische Opposition wünschte sich am Mittwoch, eine klare Position der EU und dass sie als Vermittlerin in einem angestrebten Dialog fungiert. Das sagte der frühere Kulturminister Pawel Latuschko. Die Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja forderte von der Union, den Willen des Volkes anzuerkennen.

Das Problem aus EU-Sicht: Es gibt in Belarus keine gut organisierte Opposition, sie werde erst lernen müssen, auf eigenen Beinen zu stehen. Österreich wie auch die Europäische Union als Gesamtes haben jedenfalls keinerlei Interesse daran, dass die politische Krise in Belarus außer Kontrolle gerät, Lukaschenko eine "gewaltsame Lösung" sucht. In Brüssel rechnet man mit weiteren Krisengipfeln. Bereits Mitte September will der Ständige Ratspräsident den nächsten EU-Sondergipfel in Brüssel einberufen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 19.8.2020)