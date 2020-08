Notepad++ gibt es schon seit 2003. Foto: screenshot/notepad++

Das populäre Editor Notepad++ ist in China gesperrt worden. Das schreibt der Entwickler der freien Software auf Twitter. Ein Versuch, das Programm herunterzuladen, resultiert mit einer Warnmeldung, die darauf hinweist, dass es "illegale Inhalte" enthalte. Das heißt, dass die Seite gemeldet und vom chinesischen Staat gesperrt wurde. Wie "TechCrunch" berichtet, erhalten Nutzer die Information, dass Inhalte enthalten seien, die von örtlichen Regulierungsbehörden "verboten" worden seien.

Politische Äußerungen

Der in Frankreich lebende Gründer Don Ho sieht den Grund "eindeutig" bei zwei Versionen, die veröffentlicht wurden: Die Hongkong-Edition im Juli und eine "FreeUyghur"-Version der Software im vergangenen Jahr. Erstere enthielt in den Release Notes eine kleine Nachricht zu den Protesten in Hongkong, in der Ho sich auf die Seite der Demonstranten positioniert.

In zweiterer verwies er auf die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in China, die schon seit längerem Ziel massiver Überwachung sind. Der chinesischen Regierung wird vorgeworfen, sie in "Umerziehungslager" zu internieren. Ho teilte in den Veröffentlichungsnotizen Links zu Webseiten, über die man sich aktivistisch betätigen kann.

Keine Seltenheit

Der Entwickler äußert sich regelmäßig auf sozialen Medien politisch – unter anderem zu chinesischer, aber auch etwa US-Politik. So äußerte er sich in der Vergangenheit kritisch über US-Präsident Donald Trump. Dass Software deswegen verbannt wird, ist in China keine Seltenheit.

Die Webseite von Notepad++ war nach der Veröffentlichung der Pro-Uiguren-Version Opfer von DDoS-Angriffen, Ho vermutet, dass die chinesische Regierung dahintersteckt. Auch wurden auf Github zahlreiche Postings, die sich auf die Seite der Regierung in Peking stellen, in chinesischer Sprache abgesetzt. (red, 19.8.2020)