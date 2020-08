In ihrer Rede für den Parteitag der Demokraten wählte Michelle Obama nicht nur klare Worte, sie trug auch ein Schmuckstück mit Botschaft.

Seit Michelle Obamas Auftritt wurde ihre "V-O-T-E"-Halskette zum Internet-Hit. Foto: EPA/DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION HANDOUT

18,7 Millionen Menschen sahen Michelle Obamas Rede beim virtuellen Parteitag der Demokraten. Die ehemalige First Lady griff nicht nur Präsident Trump an, sie trug auch ein Schmuckstück mit Botschaft. An ihrer schmalen, goldenen Halskette baumelten die Buchstaben V-O-T-E (deutsch: "Wählt").

CNN

Michelle Obama, die in der Vergangenheit immer wieder mit ihren modischen Auftritten politische Statements setzte, landete mit dem Schmuckstück einen Volltreffer. Die 300 Euro teure Halskette, hergestellt von ByChari, einem Schmuckunternehmen aus Los Angeles, wurde in den vergangenen Tagen zum Internet-Hit. Das Label, das 2012 von Chari Cuthbert gegründet wurde, war knapp zwei Wochen zuvor von deren Stylistin Meredith Koop kontaktiert worden.

Davon, dass Obama die Kette für ihr Video wählte, sei sie aber selbst überrascht worden, erklärte die Designerin gegenüber verschiedenen US-Medien. (red, 19.8.2020)