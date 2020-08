Der weltberühmte Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle war allem Okkulten nicht abgeneigt, glaubte an Geisterfotografie und paranormale Phänomene. Kein Wunder, dass sich der Vater von Sherlock Holmes von den Fotos, die zwei Mädchen im kleinen Dorf Cottingley in der englischen Grafschaft Yorkshire im Jahr 1917 angefertigt hatten, in den Bann ziehen ließ.

Elfentanz im Freien. Foto: The Coming Of The Fairies / Public Domain

Die Bilder zeigten winzige geflügelte Wesen und kleine Zwerge oder Gnome, die mit den Mädchen Elsie und Frances Kontakt aufnahmen. Conan Doyle war begeistert, verfasste mehrere Artikel über das außergewöhnliche Ereignis und schrieb ein ganzes Buch über die "Elfen von Cottingley".

Was steckt hinter der Geschichte? Foto: The Coming Of The Fairies / Public Domain

Das ist die Geschichte der merkwürdigen Fotos, die seit ihrer Entstehung im Jahr 1917 zu allerlei Spekulationen Anlass gegeben haben.



Und hier geht es zum Podcast-Transkript (inklusive weiterer Fotos und Quellen).

(Kurt Tutschek, 21.8.2020)