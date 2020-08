Indie-Titel nach Release kurzerhand in die Bestseller gerutscht – viel Lob in Kritiken

Der Tod spielt in Spielen eine zumeist vernachlässigbare Rolle. Nicht so bei Spiritfarer, das seit kurzem für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erhältlich ist. Bei dem Game der kanadischen Indie-Spieleschmiede Thunder Lotus Games geht es nämlich darum, Verstorbenen als Fährmann die letzte Ehre zu erweisen. Das Management-Spiel ist bereits ein Tag nach Release zu einem Topseller avanciert, es ist auch Teil von Microsofts Game Pass.

Verabschiedung ins Jenseits

Als Spieler nimmt man die Rolle von Stella ein, ein Fährmann für Verstorbene, der mit einem Boot die Welt bereist und auf der Reise Geister kennenlernt, die letztlich ins Jenseits entlassen werden. Der Tod ist allgegenwärtig, daher stehen gemeinsame Erlebnisse im Zentrum von Spiritfarer. Daher lernt man im Laufe der Zeit immer wieder neue Charaktere kennen, die sich dann aber nach einer Weile ins Jenseits verabschieden.

Aufbau und Management im Fokus

Im Zentrum des Gameplays steht der Aufbau des eigenen Schiffes und das damit einhergehende Management. Immer wieder poppen neue Gegenstände und Aufgaben auf, die mit den Gefährten erledigt werden müssen. Auch hier haben die Entwickler eine tiefergehende Botschaft integriert: So ist es im Grunde nicht möglich, einen Fehlschlag zu erleiden. Die rund 30 Stunden Spielzeit können so angegangen werden, wie es der Nutzer denn möchte. Bis zu 80 Stunden sind laut den Entwicklern nötig, um auch wirklich alles gesehen zu haben.

Lokaler Multiplayer lässt als Katze spielen

Zuletzt tanzt das Indie-Spiel auch beim Thema Multiplayer aus der Reihe. So lässt sich das Game nämlich nur lokal gemeinsam nutzen. Der Modus ist optional. Möchte eine zweite Person an dem Geschehen teilnehmen, kann diese als Daffodil spielen. Eine Katze, die da und dort bei Aufgaben unter die Arme von Stella greift. Einen Online-Multiplayer-Modus gibt es hingegen nicht. Gemeinsam oder allein soll laut den Entwicklern einfach eine "entspannte und tolle Zeit" verbracht werden.

Spiel sorgt für Begeisterung und Tränen

Auf Steam ist das Game mit Bestnoten gestartet. 97 Prozent der 100 Wertungen fallen positiv aus. In den Rezensionen wird Spiritfarer in höchsten Tönen gelobt. Ein "wunderbares, charmantes, herzerwärmendes, atemberaubendes und berührendes Spiel" schreibt ein User etwa. Ein anderer Nutzer merkt an, dass er ständig Gänsehaut hatte. Zudem sollte man damit rechnen, auch Tränen zu vergießen. 24,99 Euro kostet das Spiel. (dk, 19.8.2020)