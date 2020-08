Aufgrund der Corona-Pandemie steigt die Nachfrage nach kontaktlos zubereiteten Gerichten in den USA stark

Der Salat-Automat von Chowbotics heißt "Sally The Robot"

Foto: Chowbotics

Die US-amerikanische Restaurantkette Saladworks hat bekanntgegeben, dass sie mit dem Technologieunternehmen Chowbotics zusammenarbeiten wird, um mit seinem Salatautomaten "Sally" in Krankenhäuser, Universitäten und Supermärkte zu expandieren. Die Maschine soll laut einer Pressemitteilung die Gerichte der Salat-Kette zubereiten und auch das Branding von Saladworks erhalten.



Saladworks ist eine amerikanische Restaurantkette, die im Jahr 1986 gegründet wurde und in den USA an über 100 Franchise-Standorten vertreten ist. Die Fast-Casual-Kette möchte nun kontaktlos zubereitete Salate an stark frequentierten Orten wie Schulen, Lebensmittelläden und Krankenhäusern anbieten. Verkauft und angerichtet wird der Salat von Chowbotics Automaten "Sally", eine knapp ein Quadratmeter große Maschine, die Salatvariationen aus 22 verschiedenen Zutaten zubereitet.

Kontaktlos immer attraktiver



Ein Grund für den Schritt in Richtung automatisierte Salatzubereitung ist die Coronavirus-Pandemie, die die USA weiterhin fest im Griff hält. Laut Saladworks sei die Partnerschaft mit Chowbotics aufgrund der aktuellen Nachfrage nach hygienischer und kontaktloser Essenszubereitung zustande gekommen. Mit den abgepackten Zutaten und der Zubereitung vor Ort könne man Kontakt von Mensch zu Mensch in der Gastronomie noch stärker verringern.

Das Interesse für Zubereitungs-Automaten scheint für Supermärkte erst seit der Pandemie zu wachsen, da aufgrund der COVID-Sicherheitsmaßnahmen Salatbars mit Selbstbedienung gesperrt werden mussten, berichtet "The Spoon".

Supermärkte denken um



Erst letztes Monat hat die US-amerikanische Supermarktkette Shoprite einen Vertrag mit Chowbotics abgeschlossen, um eine Sally-Maschine in einem Geschäft aufzustellen. Mit der in den USA bekannten Marke Saladworks hofft man nun, die Maschine für neue Kundschaft attraktiver zu machen.



Die Zusammenarbeit mit Saladworks ist bereits die zweite Partnerschaft mit einer Restaurantkette für Chowbotics. Zuvor arbeitete der Automatenhersteller mit Saladstation zusammen und führte 50 "Sally the Robot"-Automaten in sieben US-Bundesstaaten ein. (red, 19.08.2020)