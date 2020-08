Welche Auswirkungen hatte der Lockdown auf das heimische Gesundheitssystem? Ressortchef Anschober präsentierte am Mittwoch erste Ergebnisse einer Evaluation

Das Gesundheitssystem mit aller Kraft schützen, das sei einer der wichtigsten Gründe für die Erlassung der Corona-Maßnahmen gewesen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Zur Frage, wie gut das funktioniert hat und welche konkreten Auswirkungen vor allem der Lockdown auf das heimische Gesundheitssystem hatte, präsentierte Anschober gemeinsam mit Expertinnen die Ergebnisse einer Evaluation. "Wir haben große Reserven eingeplant und sind nie auch nur an die Grenzen der Kapazitäten gekommen", so das Resümee.

Dennoch habe es Nebenwirkungen auf den Gesundheitsbereich gegeben. Diese habe man in einer Studie untersucht, deren Daten allerdings nur vorläufige seien und sich nur auf den stationären Bereich beziehen, erklärte Karin Eglau von der Gesundheit Österreich GmbH. Bis zum Jahresende soll zusätzlich eine Studie zu den gesundheitlichen Folgen der Corona-Maßnahmen durchgeführt werden, kündigte Anschober an.

20 Prozent weniger Krebsbehandlungen

Untersucht wurde die Versorgung in Krankenhäusern im stationären Bereich von März bis Mai. In der Akutversorgung habe sich gezeigt, dass weniger Patienten in die Krankenhäuser kamen, obwohl das Angebot durchgehend zur Verfügung gestanden habe. Bei Herzinfarkten habe es um 25 Prozent weniger Aufenthalte gegeben, bei Unfällen sogar um 50 Prozent weniger. Als Ursache nannte Eglau vor allem die Angst der Patienten vor einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus, aber auch, dass weniger gefährliche Sportarten durchgeführt wurden und der Autoverkehr zurückgegangen ist.

Bei den Krebsbehandlungen sind die Aufenthalte um 20 Prozent zurückgegangen, weil viele Untersuchungen verschoben wurden, aber eben auch, weil diese Patienten zur Risikogruppe gehören und sich deshalb möglicherweise nicht ins Krankhaus getraut haben, so Eglau. "Man wird den Menschen wieder das Vertrauen in die Spitäler geben müssen", so die Empfehlung der Gesundheitsexpertin.

Zahlreiche Beschwerden

Die Behandlungen von Kindern sind um die Hälfte zurückgegangen, und bei Entbindungen habe sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um einen halben Tag verkürzt. Besonders deutlich sei die Reduktion der stationären Aufenthalte auch im psychosozialen Bereich gewesen, so Eglau. 50 Prozent weniger Patienten seien in diesem Bereich in die Spitäler gekommen – gerade jene mit Angststörungen. "Man wird sehen, welche Auswirkungen das haben wird."

Entsprechend in allen Bundesländern gestiegen sind in der Zeit der Corona-Maßnahmen auch die Beschwerden von Patienten bei der Patientenanwaltschaft, berichtete Margot Ham-Rubisch. Im ambulanten Bereich sei es hier vor allem um Absagen bereits terminisierter Behandlungen gegangen. Im niedergelassenen Bereich wiederum hätten sich Patienten vor allem über nicht koordinierte Ordinationsschließungen, massive Einschränkungen der Ordinationszeiten und fehlende Informationen über praktizierende Ärzte beschwert. (jop, 19.8.2020)