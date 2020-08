Und empfinden Sie die Lösung und Aufteilung als fair? Oder führte das Thema bereits zu Konflikten in Ihrer Beziehung?

Miete, Essen, Strom, Urlaub: Wer zahlt bei Ihnen was? Foto: gettyimages/istockphoto/fizkes

Auch in Beziehungen stellt sich – früher oder später – die Geldfrage. Es beginnt recht unkompliziert: Man lädt sich in den Anfangstagen der Beziehung noch gegenseitig zum Essen oder auf Drinks ein, legt im ersten Urlaub zu zweit für ein gemeinsames Urlaubsbudget zusammen, es wird sich schon irgendwie ausgleichen. Zieht man irgendwann zusammen und führt einen gemeinsamen Haushalt, wird man sich in den meisten Fällen ein System zur Deckung der laufenden Kosten überlegen müssen. Definitiv kein romantisches Thema – aber es führt auch nicht wirklich ein Weg daran vorbei.

Ein gemeinsames Konto, von dem die laufenden und beide betreffenden Kosten bezahlt werden und auf das beide regelmäßig fixe Beträge überweisen, ist eine Möglichkeit. Andere haben die Ausgaben ohne Gemeinschaftskonto unter sich aufgeteilt. Wieder andere haben einfach gar kein System. Kein Problem, solange beide damit zufrieden sind. Doch wie ist die Sache geregelt, wenn es große Gehaltsunterschiede zwischen den Partnern gibt? Wie behält man den Überblick? Und wie vermeidet man, dass das Geld am Ende doch zu einem potenziellen Konfliktthema wird?

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie ein Gemeinschaftskonto? Hat jeder separat noch ein eigenes Konto? Führen Sie Buch über Einnahmen und Ausgaben? Sind Sie mit der Lösung zufrieden, oder führte das Thema in Ihrer Beziehung bereits zu Konflikten? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (aan, 21.8.2020)