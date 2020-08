Rund zweieinhalb Jahre war das Game in der Early-Access – nun ist das Game offiziell auf Steam erschienen und weiß dort zu begeistert

Zwei Freunde, ein Spiel. Parkasaurus des kanadischen Indie-Entwicklers Washbear Studio ist nach einer längeren Early-Access-Phase offiziell auf Steam erschienen. Die Vorlaufzeit bei der Entwicklung hat sich für das Duo offenbar ausgezahlt. So ist das Spiel unter den meistverkauften Games der Plattform zu finden und wird zugleich mit positiven Wertungen versehen. 96 Prozent der 1.100 Rezensionen fallen positiv aus.

Simpler Tycoon mit Tiefgang

In klassischer Tycoon-Manier geht es bei Parkasaurus darum, einen erfolgreichen Zoo mit Dinosauriern aufzubauen und zu betreiben. Optimierung, Aufbau, Management und Artenerhaltung sind die Eckpfeiler des Titels für Windows um 21 Euro. Trotz der geringen Komplexität soll das Spiel jede Menge Unterhaltung und auch Tiefgang mit sich bringen. Das Game bietet "Schönbauern" auch die Möglichkeit, dass sie sich kreativ austoben können.

Weitere Updates sollen folgen

Rund zweieinhalb Jahre war Parkasaurus im Early-Access und hat in dieser Zeitspanne 20 Updates erhalten. Die beiden Entwickler haben sich also ordentlich ins Zeug gelegt. Es ist ihr erster kommerzieller Hit. Die Entwicklung an dem Spiel soll nun aber nicht enden. Weitere Updates und Verbesserungen sind geplant. Zelebriert wurde der offizielle Release mit einem Trailer, der das Spiel und den gesamten Umfang vorstellt. (dk, 19.8.2020)