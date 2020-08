Hot geht mit einem neuen Kampftarif ins Rennen. Foto: STANDARD

Wer sich darum kümmert, kann in Österreich günstig telefonieren und im Netz surfen. Dafür sorgen Mobilfunk-Diskonter, die den Markt mit niedrigen Preisen anheizen. Der Billiganbieter Hot hat nun einen neuen Tarif an den Start gebracht. Für 5,90 Euro bekommen Kunden sechs Gigabyte Datenvolumen – wer möchte, telefoniert und schickt SMS um 3,9 Cent pro Minute/SMS. 2,9 Gigabyte der Daten können innerhalb der EU genutzt werden. Ergänzend bietet der Hot-Partner Hofer neue Handys an.

Schrecken der Großen

Hot hat sich in den vergangenen Jahren auf dem heimischen Mobilfunkmarkt etabliert und gilt als Schrecken der großen Anbieter, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunden an den Newcomer verloren haben. Bisher haben sie kein Rezept gegen Hot gefunden. Allerdings hat Hot eine Achillesferse: Der Anbieter ist von Magenta abhängig, da er dessen Mobilfunknetz nutzt.

Netz für andere Betreiber öffnen

Der Mobilfunker "3" musste 2012 bei der Übernahme seines Konkurrenten Orange sein Handynetz für andere Betreiber öffnen. Das ermöglichte den Start von erfolgreichen Newcomern wie Hot, Spusu und anderen, die sich in das Netz von A1, T-Mobile oder "3" einmieten. Diese Auflage läuft jedoch nach zehn Jahren ab. In der Branche wird bereits sehr offen darüber geredet, welcher großer Netzbetreiber kleinere Anbieter kaufen oder die Preise für die Untermieter kräftig steigen könnten. Auch ist unklar, ob 5G-Netze für die Diskonter geöffnet werden. (red, 19.8. 2020)