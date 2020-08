In dieser Galerie: 2 Bilder Sondereinheiten der Polizei vor der Minsker Traktorenfabrik. Foto: EPA/&TATYANA ZENKOVICH Am Dienstag demonstrierten in Mink Tausende gegen den Staatschef. Foto: AFP/SERGEI GAPON

Minsk – Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat das Innenministerium angewiesen, die Proteste in Minsk zu beenden. Die Geheimdienste sollen weiter nach den Organisatoren der jüngsten Demonstrationen gegen Lukaschenkos umstrittene Wiederwahl suchen, meldete die Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch.

Zudem sei eine Verstärkung des Grenzschutzes angeordnet worden, um ein Einsickern von "Kämpfern und Waffen" zu verhindern. Lukaschenko habe weiter erklärt, dass die in den Streik getretenen Staatsbediensteten nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürften. Dies betrifft auch Mitarbeiter des staatlichen Fernsehens, die aus Protest gegen das Wahlergebnis die Arbeit niedergelegt haben.

Weiteres Todesopfer

Ein weiterer Demonstrant sei am Mittwoch in einem Militärkrankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Minsk via Telegram mit. Der Mann war bei einer Demonstration vor einer Woche in der Stadt Brest schwer verletzt worden.

Musikalische Unterstützung für die Streikenden.

Zuvor sagte Lukaschenko laut der Staatsagentur Belta, dass in Belarus keine russischen Streitkräfte zum Schutz der Staatsführung präsent seien. Es gebe ein Problem mit Falschnachrichten und Lügen im Internet, denen zufolge ausländische Streitkräfte und Militärtechnik aus Russland in Belarus seien, so der 65-Jährige. Wahrscheinlich sei es damit verwechselt worden, dass sich Streitkräfte seines Landes an die Westgrenze zur EU bewegten, meinte er. "Was ausländische Streitkräfte angeht, so ist da heute kein einziger Mensch aus anderen Staaten in Belarus", sagte Lukaschenko.

Keine russischen Truppen

Auch der Kreml wies solche Spekulationen aus den sozialen Netzwerken als falsch zurück. "Die russische Militärtechnik befindet sich auf dem Gebiet der Russischen Föderation", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Er bestätigte zwar, dass es in den Verträgen mit Belarus Verpflichtungen zu gegenseitigem Beistand gebe. "Aber wissen Sie, im Moment gibt es dafür überhaupt keine Notwendigkeit, und entsprechend hat auch die Führung von Belarus selbst eingeräumt, dass es keine solche Notwendigkeit gebe."

Sanktionen kommen

Die Europäische Union wird nach Aussage von Ratspräsident Charles Michel in Kürze Sanktionen gegen Weißrussland (Belarus) verhängen. Die Strafmaßnahmen sollten die Personen treffen, die für den Betrug bei der Präsidentschaftswahl und das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten verantwortlich seien, sagte Michel am Mittwoch in Brüssel nach dem EU-Gipfel.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte finanzielle Unterstützung von Anhängern der neuen Demokratiebewegung an. Die EU-Kommission werde zwei Millionen Euro für die Opfer von Repression und nicht hinnehmbarer Staatsgewalt bereitstellen, sagte von der Leyen nach dem Sondergipfel. Zudem solle es eine Million Euro zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und unabhängiger Medien geben.

Merkel gegen Einmischung von außen

Die Europäische Union stehe an der Seite der friedlichen Demonstranten in Belarus, betonte Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach einem rund zweistündigen EU-Gipfel per Videokonferenz. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl könne nicht anerkannt werden: Diese sei weder fair noch frei gewesen, sagte Merkel.

Allerdings dürfe es bei der Lösung der Krise in Belarus keine Einmischung von außen geben. Allenfalls könne die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bei einem innerbelarussischen Dialog eine Rolle spielen. Die EU werbe für die Aufnahme eines nationalen Dialogs. Ein Eingreifen Russlands würde die Situation verkomplizieren, sagte Merkel. (APA, Reuters, 19.8.2020)