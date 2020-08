Blackberry kommt zurück. Foto: OnwardMobility

Blackberry ist zurück. Der einstige Handy-Gigant bringt nach einer kurzen Auszeit nun doch wieder ein Smartphone. Dahinter steht ein Startup namens OnwardMobility, das ein 5G-Gerät mit Android und physischer QWERTY-Tastatur verspricht. 2021 soll das Smartphone im Handel landen. Mehr wird zu dem Mobiltelefon nicht verraten, besonderen Fokus will man aber auf das Eingabegerät legen.

Business im Zentrum

OnwardMobility will mit dem Smartphone offenbar auch vermehrt Businesskunden ansprechen. Bei dem Gerät sollen die Erledigung von Arbeit und IT-Security im Zentrum stehen. Im Grunde wird also das Image des ehemaligen Riesen hochgehalten. Beim Preis soll man sich im Mittelklasse-Segment befinden, wie CEO Peter Franklin gegenüber The Register sagte.

Eine einzige Achterbahnfahrt

Blackberry hat eine Achterbahnfahrt am Smartphone-Markt durchgemacht. Vom einstigen Marktführer ist aufgrund iOS und Android heute nicht mehr viel übrig. 2016 zog das Unternehmen die Notbremse und verkaufte das Smartphone-Geschäft an TCL aus China. Das Unternehmen verliert die Rechte daran Ende August. Die neuen Blackberry-Smartphones von OnwardMobility sollen im ersten Halbjahr 2021 in Europa und Nordamerika landen. (red, 19.8.2020)