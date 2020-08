Eh schon alles wurscht: heftige Debatten und mehr zwischen Josef Hader und Jörg Hartmann in "Wilde Maus" um 22.45 Uhr im bayerischen Fernsehen.

Foto: BR

19.40 REPORTAGE

Re: Bernstein-Fieber Im Nordwesten der Ukraine wird im großen Stil Bernstein abgebaut. Illegal. Bis 20.15, Arte

20.15 GUTE MÜTTER

Bad Moms (USA 2016, Jon Lucas) Ammy (Mila Kunis) hat es satt, die perfekte Mutter zu sein, und gründet kurzerhand den "Bad Moms Club". Mit Gleichgesinnten macht sie Party bis zum Abwinken. 08/15-Komödie mit einem spaßerprobten Ensemble, das die Frechheiten genau auf den Punkt setzt. Bis 21.45, ORF1

Trailer zu "Bad Moms". Filmlounge

20.15 MAGAZIN

PM Wissen Im Wissensmagazin geht es um Waldgärten, Brennnesseln, "Blutschnee", Ameisenbären, Leben auf fremden Welten. Bis 21.10, Servus TV

20.15 REPORT

Das ganz normale Verhalten der Österreicher beim Modellbau Rudi Roubinek trifft Menschen, die für ihre Leidenschaft brennen. Wer der Beschäftigung des Modellbaus nachgeht, ist bereit, vieles zu opfern. Stundenlanges Herumsitzen, mühsame Kleinarbeit – das größte Glück für die, die sich diesem Hobby widmen. Bis 21.05, ORF3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der Einschnitt Der Lockdown brachte den Handel über Wochen zum Stillstand. Für manche sieht es trotzdem so aus, als würden sie in der Krise das Geschäft ihres Lebens machen. Robert Gordon hat eine Zusammenschau in unübersichtlichen Verhältnissen versucht. Bis 22.00, ORF2

22.45 ACHTERBAHN

Wilde Maus (Ö 2017, Josef Hader) Der Musikkritiker Georg steht vor den Trümmern seiner bürgerlichen Existenz. Nach zwanzig Jahren vom jüngeren, deutschen Chefredakteur entlassen, verheimlicht er die neuen Lebensumstände seiner Frau und begibt sich auf einen immer weiter eskalierenden Rachefeldzug. Josef Hader überzeugt als frustrierter Journalist, nicht minder bravourös: Pia Hierzegger und Georg Friedrich. Bis 0.20, BR

22.55 DOKUMENTATION

Liebe und Sex im Altersheim Sexualität im Alter ist bis heute ein Tabu. In den Altersheimen gehört sie allerdings zum Alltag und wird auf ganz unterschiedliche Weise gelebt, wie diese Dokumentation des Schweizer Fernsehens zeigt. Bis 23.45, 3sat

23.05 GESPRÄCHSRUNDE

Stöckl Gäste: Fernsehkoch und Gastronom Johann Lafer, Moderator und Entertainer Peter Rapp, Sängerin und Schauspielerin Tini Kainrath sowie Ärztin und Forscherin Carmen Possnig. Bis 0.05, ORF2

0.05 EXISTENZIELLE FRAGEN

Im falschen Leben (D/A 2011, Christiane Balthasar) Nach einem Jahr erfährt eine Familie, dass ihre Tochter im Krankenhaus mit dem Kind einer alleinerziehenden Studentin vertauscht wurde. Mit kleinen Details baut die Geschichte Haken in den Handlungsverlauf ein, welche zusätzlich für Spannung sorgen. Bis 1.55, ORF2