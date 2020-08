Hoffentlich auch im Herbst nur als Tafelbild in den Schulen: Corona. Foto: imago/Wolter

Was in Deutschland für große Aufregung sorgt, beunruhigt in Österreich weder Lehrergewerkschafter noch Direktorenvertreterinnen großartig, und auch das Bildungsministerium geht mit den Erfahrungen aus dem Corona-bedingten Lockdown gelassen in das kommende Schuljahr: Dass sich übermäßig viele Lehrerinnen und Lehrer quasi in die Risikogruppe verdrücken und für den Unterricht in der Schule ausfallen könnten, fürchtet hierzulande niemand.

In Deutschland fehlte bis zu ein Drittel der Lehrer

In Deutschland verabschiedeten sich in Mecklenburg-Vorpommern in der ersten Pandemiephase 34 Prozent der Lehrerschaft in die Risikogruppe, im Saarland 13. Schleswig-Holstein genehmigte jetzt nur noch 100 von 2000 Anträgen der insgesamt 28.000 Lehrer als Risikofall.

Warum die Risikogruppe in Österreich kein großes Angstthema ist, zeigen die Zahlen aus der strengen Anfangszeit der Pandemie zwischen Mitte März und der Rückkehr in die Schulen kurz vor den Ferien. Wie das Ministerium auf STANDARD-Anfrage erstmals öffentlich macht, sind damals nur 1,3 Prozent oder 1456 der insgesamt rund 112.700 Lehrerinnen und Lehrer ausgefallen, weil sie laut Definition des Gesundheitsministeriums zur Covid-19-Risikogruppe gehörten. Also Personen mit chronischen Krankheiten, Immunschwäche, Diabetes oder auch einem Body-Mass-Index über 40.

Ü-60-Generalbefreiung fällt

Außerdem wurden im Frühjahr automatisch noch alle Menschen über 60 zur Corona-Risikogruppe gezählt, unabhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand. In diese Kategorie fielen weitere 1,1 Prozent der Lehrkräfte (1275). In Summe hatten also nur 2,4 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen einen Anspruch auf Befreiung von der Anwesenheitspflicht (nach der Rückkehr in die Schulen), also auf Homeoffice.Das Über-60-Kriterium fällt im Herbst allerdings weg. Nur weil jemand auf dem Papier älter als 60 ist, gilt das nicht mehr automatisch als Risikofall. Jetzt ist dafür ein ärztliches Attest nötig. Auch das wird die ohnehin schon wenigen Risikoausfälle noch weiter reduzieren.

Allerdings wurde eine Gewerkschaftsforderung erfüllt, wonach Lehrkräfte, deren Angehörige Risikopatienten sind, Anspruch auf besonderen Schutz haben. Über diese Schiene werden also einige zusätzliche Fälle dazukommen.

System aus Springern und Supplierkräften

Noch sind keine konkreten Zahlen über die Situation im bevorstehenden Schuljahr verfügbar, heißt es aus dem Bildungsressort mit Verweis auf Ferien und ausstehende Rückmeldungen: "Die Situation ist für alle herausfordernd, aber im Frühjahr hat sich ein System aus Springern und Supplierkräften bewährt. Darauf bauen wir auch im Herbst wieder auf. Außerdem sollen die Risikopatienten in der Lehrerschaft von zu Hause aus den Unterricht vorbereiten, Schularbeiten korrigieren, und sie sind im Distance Learning einsetzbar."

Lehrerinnen und Lehrer wollen unterrichten

Das wollen sie auch, betonen Lehrer- wie Direktorenvertreter unisono: Pflichtschullehrergewerkschaftschef Paul Kimberger etwa sagt: "Es hat sich gezeigt, dass für Lehrerinnen und Lehrer in Wirklichkeit das erste Ziel ist, guten Unterricht zu machen, egal ob analog oder digital. Uns ist ihr Schutz überaus wichtig, und da ganz besonders für jene, die sich in der einer Risikogruppe befinden. Dazu wird es auch im Herbst eine gute Regelung geben, die auf berechtigte Risikofälle und jene, die im gemeinsamen Haushalt mit Risikopatienten leben, Rücksicht nimmt. Jetzt geht es darum, sinnvolle Lösungen zu finden, wie auch diese Lehrerinnen und Lehrer ihren pädagogischen Beitrag leisten können."

Auch Isabella Zins, die für die AHS-Direktorinnen und -Direktoren spricht, sagt: "Die Lehrerinnen und Lehrer wollen eigentlich normal unterrichten." Sie hat in der Lockdown-Zeit die Erfahrung gemacht, dass sich die zahlenmäßig überschaubaren Personalausfälle gut bewältigen und organisieren lassen.

Fast keine Rückmeldungen aus der Lehrerschaft

Bei der AHS-Lehrergewerkschaft habe es bis dato "fast keine Rückmeldungen" von betroffenen Lehrkräften gegeben, sagt Gewerkschaftschef Herbert Weiß. Er lobt besonders die von Lehrerseite in das ministerielle Corona-Schulkonzept hineinurgierte Regel, dass Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Risikopatienten leben oder betagte Eltern pflegen, in die Risikoregel eingeschlossen wurden. Der Wegfall des Ü-60-Automatismus stört Weiß hingegen nicht wirklich: "Da haben einige Lehrer auch die Frage gestellt, ob diese Regelung wirklich gut für das Image der Lehrer war." (Lisa Nimmervoll, 20.8.2020)