Sicher ist nur: Die Menschen lassen sich nicht länger einschüchtern. Trotz der zunächst brutalen Repression durch die Polizei in Belarus sind die Demonstrationen in dem Land nach der offensichtlich manipulierten Wahl von Staatschef Alexander Lukaschenko nur noch größer geworden. Industriearbeiter fordern ebenso Lukaschenkos Abgang wie Studenten und Angestellte.

Aber ist das wirklich das Ende eines der autoritärsten Regimes in Osteuropa? Und wenn ja: Wie kann diese Bürgerrevolution zu einem langfristigen demokratischen Erfolg werden? Denn gerade in den vergangenen Monaten ist die Sorge um andere osteuropäische Länder, die ihre Revolutionen in den 1990er-Jahren verspätet nachgeholt haben, größer geworden.

Sorgen um Polen und Ungarn

Insbesondere Ungarn gilt inzwischen als illiberale Demokratie, in der kritische Medien systematisch geschwächt werden und kaum noch existieren. Die regierende Fidesz unter Viktor Orbán greift zunehmend auf autoritäre Strategien zurück. Aber auch die Sorgen um Polens Demokratie wachsen. Wie steht es also um Demokratie und Freiheit in Osteuropa?



Darüber diskutiert eine hochkarätige Runde bei "STANDARD mitreden". Zu Gast ist der frühere tschechische Außenminister Karl Schwarzenberg. Mit dabei ist auch Petra Stykow –die Politikwissenschafterin von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat sich auf postsowjetische Länder spezialisiert, darunter Belarus. Ebenfalls zu Gast ist ihr Kollege Anton Pelinka, der lange an der Central European University in Budapest unterrichtet hat. Die von George Soros gegründete Privatuniversität war und ist regelmäßig Zielscheibe von Angriffen der rechtskonservativen ungarischen Regierung unter Viktor Orbán.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste, und sagen Sie uns, wie Sie über das Thema denken. Sind die demokratischen Revolutionen der 1990er-Jahre in Ungarn und Polen letztlich gescheitert, wenn auch nicht formal? Wie denken Sie über die Entwicklungen in Belarus – was sollte die EU tun? Die besten Beiträge hier im Forum wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (19.8.2020)