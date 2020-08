[Inland] Wie Wirecard-Manager Marsalek mit Behördengeld eine Miliz aufbauen wollte.

[International] Lukaschenko verschärft in Belarus erneut die Gangart.

Schiffsunglück vor Libyen: UNHCR und IOM sprechen von 45 Toten.

[Wirtschaft] Unkrautvernichter verdirbt nicht: Österreichs Glyphosat-Verbot wackelt.

Wie Zuzug und Wachstum den Wiener Arbeitsmarkt veränderten.

[Sport] Bayern nach 3:0 über Lyon im Champions-League-Finale

[Jetzt mal Klartext] "Wien spricht": Die große Diskussion vor der Wien-Wahl 2020.

[Mitreden] Welche Vor- und Nachteile bringt das Leben in der Stadt mit Kind?

[Selbstversuch] Wie man in Wien auf dem Fahrrad besteht.

[Bewerben] Was ist ein Assessment Center und was erwartet euch dabei? Alles rund um diesen Bewerbungsprozess, erfahrt ihr hier.

[Wetter] In Tirol und Salzburg ziehen am Vormittag noch ein paar Wolkenfelder einer Warmfront durch. Hier kann es noch leicht regnen. In Vorarlberg lockern die Wolken recht rasch wieder auf. Nach Osten zu überwiegt ebenfalls der Sonnenschein. Im Süden bilden sich tagsüber ein paar Quellwolken, selbst kurze Schauer können nicht ganz ausgeschlossen werden, meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 10 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

[Zum Tag] Am 20. August 1929 eröffneten die Künstler der Stuttgarter Neuen Sezession ihre erste gemeinsame Ausstellung.