Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen. (Symbolfoto) Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Bei einem Brand in einer Doppelgarage in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ist am späten Mittwochabend eine Person ums Leben gekommen. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Ursprünglich war über die Explosion einer Gasflasche spekuliert worden. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Die Garage sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand gestanden. Die Löscharbeiten hätten unter Atemschutz stattgefunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt 27 Feuerwehrleute seien rund eineinhalb Stunden im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Der Einsatz, an dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren, habe gegen 22 Uhr begonnen und sei kurz vor Mitternacht "großteils beendet" worden. (APA, 20.8.2020)