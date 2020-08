Mediziner Franz Allerberger spricht auch von schweren Spätfolgen des Virus. Steigende Neuinfektionen in Deutschland. Das Wichtigste des Tages im Überblick

Der Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages), Franz Allerberger. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Das Wichtigste in Kürze:

Der Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages), Franz Allerberger, hält es "absolut" für möglich, dass bereits 300.000 Menschen in Österreich Covid-19-positiv waren, wie er am Mittwoch in der "ZIB2" sagte.

waren, wie er am Mittwoch in der "ZIB2" sagte. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. 1.707 haben sich innerhalb eines Tages neu infiziert.

auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. neu infiziert. Die mexikanische Regierung will die dritte und entscheidende Testphase des russischen Coronavirus-Impfstoffkandidaten "Sputnik V" mit tausenden Freiwilligen unterstützen. Der Präsident will sich sogar als Erster testen lassen.







Ages-Experte hält 300.000 Infizierte für möglich

Die Dunkelziffer an Corona-Infizierten in Österreich könnte sehr viel höher liegen als bisher – mit rund 120.000 – geschätzt. Es sei "absolut" möglich, dass bereits 300.000 Menschen Covid-19-positiv waren, sagte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages) Mittwoch in der Orf "ZiB2". Er berichtete zudem von schweren Spätfolgen der Viruserkrankung.

Positiv getestet wurden bisher noch nicht ganz 25.000 Menschen in Österreich. Das sei "nur die Spitze vom Eisberg", meinte Allerberger. Darauf deutet auch hin, dass die Sterblichkeit mit 0,25 Prozent angegeben wird – und in Österreich bisher 729 Todesopfer gezählt wurden.

Eine ähnliche Todesrate gibt es auch bei der Grippe. Dennoch hält Allerberger die gegen die Corona-Pandemie ergriffenen einschränkenden Maßnahmen für angebracht. Dies auch im Blick darauf, dass die Covid-19-Infektionen sehr viel schwerer verlaufen kann als Grippe – und wesentlich öfter schwere Spätfolgen verursacht. Auch bei milderen Verläufen könnten Dauerschäden nicht nur an der Lunge, sondern auch an Herz, Nieren etc. aufgetreten, die "wochen-, monate- wenn nicht jahrelang" anhalten können, berichtete Allerberger.

ORF

Deutschland: Höchstwert bei neuen Fällen seit Ende April

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1.707 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Donnerstagmorgen hervor. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Waren es nach RKI-Daten in der Kalenderwoche 31 noch rund 578.000 Tests (übermittelt von 165 Laboren), lag die Zahl zwei Wochen später schon bei mehr als 875.000 Tests (übermittelt von 181 Laboren).





Mexiko will Studie mit russischem Impfstoff durchführen

Die mexikanische Regierung will die dritte und entscheidende Testphase des russischen Coronavirus-Impfstoffkandidaten "Sputnik V" mit tausenden Freiwilligen unterstützen. Dies schrieb der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.

Er habe bei Gesprächen mit dem russischen Botschafter das Interesse daran bekundet, groß angelegte Studien am Menschen durchzuführen, "um den Impfstoff so bald wie möglich in Mexiko zu haben". Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erklärte sich zudem bereit, den neuen Coronavirus-Impfstoff freiwillig als Erster zu testen, falls er sich als wirksam erweise. (red, APA, 20.8.2020)