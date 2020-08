Auch der Versicherungskonzern Uniqa hat an den Folgen der Coronakrise schwer zu tragen. Foto: reuters/föger

Wien – Nach den Verlusten durch die Coronakrise zu Jahresbeginn hat der Versicherungskonzern Uniqa im zweiten Quartal deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Bis Juni sank das Ergebnis vor Steuern (EGT) zwar um 59 Prozent auf 55,4 Millionen Euro, bis März war es mit 14 Millionen im Minus gewesen. Unterm Strich blieben bis Juni 40,5 Millionen Nettogewinn, 62 Prozent weniger als voriges Jahr.

In den ersten sechs Monaten schlugen in der Sparte Schaden/Unfallversicherung 90 Mio. Euro Belastungen aufgrund von Covid-19 zu Buche, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Dennoch habe man die Combined Ratio – das sind Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen – im Jahresabstand von 97,3 auf 96,7 Prozent senken können. Das Kapitalanlageergebnis sank um 29 Prozent auf 215 Millionen Euro – vor allem wegen der Auswirkungen der Coronakrise auf die Kapitalmärkte.

Prognose für Gesamtjahr "schwierig"

Das positive EGT von 69 Millionen Euro im zweiten Quartal sei angesichts der negativen Kapitalmarkt-Entwicklungen und anderer Belastungen durch Covid-19 "sehr zufriedenstellend", betonte Uniqa-Chef Andreas Brandstetter bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Eine seriöse Prognose für das Gesamtjahr 2020 sei wegen der covidbezogenen Unsicherheiten derzeit weiterhin nicht möglich.

Die verrechneten Prämieneinnahmen (samt Sparanteilen aus Fonds- und Indexpolizzen) wuchsen im Halbjahr um 0,5 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro. Dabei stiegen die laufenden Prämien um 0,9 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro, die Einmalprämien in Leben schrumpften dagegen strategiegemäß weiter um 22 Prozent auf 43,0 Millionen Euro. Die abgegrenzten Prämien im Eigenbehalt (laut IFRS) wuchsen um 0,6 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Die Versicherungsleistungen sanken um 0,9 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. (APA, 20.08.2020)