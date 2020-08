Manchmal liefert die KI des Spiels nicht allzu überzeugende Ergebnisse. Foto: Reddit/u/GhostOfSatan

Microsofts Flight Simulator ist beeindruckend, produziert da und dort aber durchaus lustige und bizarre Ergebnisse. Mit dem Spiel ist es möglich, die gesamte Welt per Flieger zu bereisen. Künstliche Intelligenz erstellt dabei einen virtuellen Zwilling der realen Welt, bei dem Daten des Kartendienstes Bing visualisiert werden. In den sozialen Netzwerken und auf Twitter haben User nun Screenshots geteilt, auf denen Missgeschicke der Software zu sehen sind.

Conor O'Kane

Ein gruseliges Hochhaus mitten in Melbourne

In Melbourne findet sich etwa ein Wolkenkratzer, der wie ein Ziegel aussieht und mehrere hunderte Meter hoch ist. Dieser sticht aufgrund seiner Höhe und Bauart absolut heraus. Ein User hat gezeigt, dass man mit viel Geschick auf der Zitadelle landen kann. Er brauchte dafür 38 Versuche, wie er auf Twitter mitteilte. Hierbei dürfte das Problem auf einen Import von OpenStreetMap-Daten zurückzuführen sein, die vor einer Weile ins System eingespeist wurden.

Foto: BBC

Buckingham Palace wird zum Ostblock-Gebäude

Für Enttäuschung sorgte auch der Buckingham Palace in London. Der Wohnsitz der englischen Monarchen hat nämlich nichts Königliches, sondern erinnert im Flight Simulator vielmehr an einen Ostblock-Wohnkomplex. Andere Gebäude sind wiederum nahezu perfekt illustriert. Auch das von den Londonern getaufte Hochhaus namens "Gewürzgurke" fehlt, was der BBC bei einem ersten Rundflug auffiel. Modder dürften hierbei mit (kostenpflichtigen) Modellen einspringen, die die Gebäude ins Game bringen.

Aus Palmen werden Obeliske

Die Simulation hat ferner ein Problem mit Palmen, wie ein weiterer Twitter-User demonstrierte. Die Bäume werden im Spiel nämlich als Obelisk visualisiert, was bei so manchen Nutzern für Verwunderung sorgt. Hier dürfte das Problem bei der KI liegen. Dafür zuständig ist eine Grazer Firma namens Blackshark.ai, die seit rund drei Jahren mit Microsoft und Entwickler Asobo an dem Spiel arbeiten. Die Zusammenarbeit soll noch einige Jahre andauern, das heimische Unternehmen dürfte viel zu tun haben.

Autos, die ein Hochhaus hinauffahren

Ferner sorgt auch ein Screenshot von einem Nutzer für Belustigung, der über Nîmes flog. Dort gibt es nämlich ein römisches Amphitheater, das nach dem Vorbild des römischen Kolosseums gebaut wurde. Im Flight Simulator erinnert der virtuelle Zwilling aber überhaupt nicht an das Gebäude. Vielmehr ist ein kreisrundes Gebilde zu sehen, bei dem in der Mitte zwei Häuser platziert sind. Auch beim Straßenverkehr hat die KI noch ab und zu seine Probleme, wie ein kurzes Video zeigt, bei dem die Fahrzeuge ein Hochhaus erklimmen.

Wütende User auf Steam

Auch wenn das Spiel da und dort noch seine Problemstellen hat, ist der Konsens unter Rezensenten, dass Microsoft hier einen absoluten Meilenstein geliefert hat. Auf Metacritic hält das Game bei 93 von 100 Punkten, was ein beachtlicher Wert ist. Demgegenüber stehen allerdings erboste Nutzer auf Steam, die sich über die lange Downloadzeit ärgern. Diese sorgt nämlich dafür, dass das automatisierte Rückgabesystem ausgehobelt wird. Das Game wird deswegen mit negativen Wertungen eingedeckt. (red, 20.8.2020)