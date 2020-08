Tausende Dollar verlangen Nutzer für iPhones verschiedener Generationen, weil sich auf ihnen noch "Fortnite" befindet.

Foto: Screenshot/Ebay

Ist eine App erst einmal auf einem Handy installiert, kann Apple sie nicht mehr so einfach entfernen. Das gilt auch für das berühmte Battle-Royale-Spiel Fortnite von Epic Games, das sowohl aus dem App Store von Apple als auch aus dem Playstore von Google nach einem Regelverstoß entfernt wurde. Hunderte Nutzer, die das Spiel bereits heruntergeladen haben, bieten ihre Smartphones jetzt online zu astronomischen Preisen an.

10.000 Dollar für "Rarität"



Dass sich Fortnite noch auf dem Handy befindet, scheint für Verkäufer auf Ebay ein besonderes Merkmal darzustellen, das ihrem Smartphone wohl einen Seltenheitsbonus verleihen sollte. iPhones verschiedener Generationen und Android-Smartphones werden etwa auf Ebay für einen Preis von 500 bis 10.000 Dollar angeboten. Auch auf der hierzulande verbreiteten Verkaufsplattform Willhaben sind ähnliche Angebote zu finden.

Auch auf WIllhaben lassen sich solche Angebote finden. Foto: Screenshot/Willhaben

Apple: "Fortnite" darf mit Update zurückkommen



Ob sich die beworbenen Handys verkaufen werden, ist anzuzweifeln, da es sich bei Fortnite um ein kostenloses Spiel handelt, das für zahlreiche Plattformen wie Nintendo Switch, Playstation, Xbox, PC und Mac verfügbar ist. Außerdem betonte Apple, dass es Fortnite gerne wieder im Store anbieten und weiterhin mit Epic Games als Entwickler zusammenarbeiten wolle. Dafür müsse der Spielemacher jedoch den ersten Schritt machen und "ein Update seiner App einreichen, das die Veränderungen zurücksetzt und sie so wieder den Richtlinien entspricht, denen er zugestimmt hatte und die für alle Entwickler gelten", so Apple in einem Bericht von "Business Insider".

Die Verbannung folgt der Einführung einer neuen Bezahlart auf Fortnite, mit der Spieler die Währung des Games direkt bei Epic Games kaufen können – ein Verstoß gegen die Regeln der beiden Techfirmen Google und Apple. Durch den direkten Verkauf der "V-Bucks" konnte Epic Games die Abgaben in Höhe von 30 Prozent an Apple umgehen, die bei In-App-Käufen anfallen. Es scheint sich um eine gezielte Provokation von Epic Games zu handeln, denn der Spieleentwickler zieht nun gegen beide Techfirmen vor Gericht. (red, 20.8.2020)