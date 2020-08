Der Kalte Krieg steht im Zentrum des neuen "Call of Duty"-Ablegers. Foto: Activision

Das nächste Call of Duty widmet sich dem Kalten Krieg. Activision stellte die nächste Version des Shooters in Rahmen eines Teaser-Trailers vor und enthüllte zugleich auch den Namen des anstehenden Games: Call of Duty: Black Ops: Cold War. In dem zweiminütigen Clip geht es um einen Spion der Sowjetunion, dem Sabotage in den Vereinigten Staaten vorgeworfen wird.

Treyarch kommt wieder zum Zug

Als Entwickler des Games fungiert Treyarch aus Kalifornien. Die Spieleschmiede war zuletzt für Call of Duty: Black Ops 4 verantwortlich, das 2018 erschien und gute Wertungen erhielt. Rund ein Jahr später kam dann Infinity Ward mit Modern Warfare zum Zug. Sie sind auch für den erfolgreichen Battle-Royale-Ableger Warzone zuständig.

Mehr Infos offenbar in Bälde

Wann Call of Duty: Black Ops: Cold War nun erscheint, ist offen. Mehr Infos soll es laut Kotaku am 26. August geben. Jahr für Jahr erscheint ein neuer Ableger der langjährigen Shooter-Serie von Activision. Die Enthüllung fand heuer allerdings deutlich später statt. Dies dürfte auf die Corona-Krise zurückzuführen sein, die dafür sorgte, dass viele Studios ins Home-Office wechseln mussten. (red, 20.8.2020)