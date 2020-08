Hat seinen ersten Sieg bei "Fall Guys" verzeichnet: "TimTheTatMan". Foto: Twitch/TimTheTatMan

Rund 250.000 Zuschauer waren dabei, als Streamer "TimTheTatMan" seinen ersten Sieg beim Sommerhit Fall Guys schaffte. Tagelang versuchte der US-Amerikaner sein Glück – ohne Erfolg. Kurzerhand wurde von F1-Rennfahrer Lando Norris ein Wettbewerb zwischen den beiden ausgerufen, wer als erstes einen Sieg bei dem Spiel schafft. Norris gewann mit Leichtigkeit.

Stream-Sniper sorgten für Probleme

In den sozialen Netzwerken wurde "TimTheTatMan" daraufhin von Hunderttausenden angefeuert. Teilweise machten es sogenannte Stream-Sniper dem Mann schwer, weil diese versuchten, ihn von seinem Sieg abzuhalten. Bei Fall Guys treten insgesamt 60 Spieler um den Sieg an. Mehrere Wettbewerbe müssen durchlaufen werden, am Ende sichert sich ein Nutzer die begehrte Krone.

Sogar ESPN berichtete über Spektakel

Die Erleichterung war groß, als der Streamer dann doch seinen ersten Sieg erzielen konnte. Mehr als eine Woche versuchte "TimTheTatMan" sein Glück. Der Unglückslauf hatte sich im Netz fast schon zu einem Meme entwickelt. Selbst ESPN berichtete über das Spektakel und letztlich auch über den Sieg des Streamers. Kurzzeitig gingen auch die Fall Guys-Server in die Knie, weil der Zulauf zu dem Spiel so groß war.

Für Entwickler ein sehr gutes Geschäft

Die Odyssey des Streamers zeigt auf, welche Relevanz diese mittlerweile haben. Hunderttausende schauten zu und feuerten den Protagonisten an. Für die Fall Guys-Entwickler ein gutes Geschäft. Der Erfolg des Games ist nämlich vor allem auf Streamer zurückzuführen, die das Spiel vor laufender Kamera nutzten. Publisher Devolver bemühte sich aktiv darum, dass Fall Guys auf Twitch groß vertreten ist – mit Erfolg. Auf Steam ist das Spiel wieder einmal bei den globalen Topsellern auf den ersten Platz. (red, 20.8.2020)