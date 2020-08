Am Donnerstagvormittag waren die Dienste nur begrenzt nutzbar. Google kündigte an, die Probleme zu untersuchen

Bei Google gibt es Probleme. Foto: reuters/ruvic

Googles Mail-Services und Clouddienst kämpfen mit technischen Problemen. Weltweit gibt es Ausfälle bei Gmail, Drive, Google Docs und anderen Dienste, wie das Unternehmen mittlerweile bestätigt. Auch in sozialen Medien wie Twitter beschweren sich Nutzer über Störungen. Auch auf der Webseite "Allestörungen" ist die Zahl der Beschwerden am Donnerstagvormittag sprunghaft in die Höhe gestiegen. Auch auf Googles offiziellen Dashboard können Störungen eingesehen werden.

Foto: screenshot/allestoerungen

Etwa gibt es Probleme bei dem Versuch, Dateien an E-Mails anzuhängen. Oder aber der Aufurf von Google-Docs-Dokumenten funktioniert nicht einwandfrei. Das Unternehmen gibt an, aktuell die Probleme zu untersuchen, Updates werden auf der Webseite bekanntgegeben. (red, 20.8.2020)