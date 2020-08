Dokuprojekt zum Erfolg des Festspiel-Phänomens läuft am Freitag um 22.35 Uhr – 2011 entstandenes "kulturhistorisches Puzzle" nun mit neuem Material ergänzt

Will Quadflieg in "Jedermann" aus dem Jahr 1953. Foto: ORF, Salzburger Festspiele, Madner

Wien/Salzburg – Am Samstag feiern die Salzburger Festspiele ihren 100. Geburtstag. Am 22. August 1920 fand mit Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" auf dem Domplatz die erste Aufführung die Salzburger Festspielgeschichte statt. Aus diesem Anlass zeigt ORF 2 am Freitag um 22.35 Uhr "Jedermann remixed – Eine Zeitreise durch 100 Jahre", ein 2011 entstandenes Dokuprojekt.

Anhand von Archivbeständen aus neun Jahrzehnten kreierte Regisseur Hannes Rossacher damals eine komplette "Jedermann"-Aufführung und schuf damit laut ORF "ein kulturhistorisches Puzzle vom ersten 'Jedermann' Alexander Moissi bis zum damals amtierenden Darsteller Nicholas Ofczarek. In noch nie dagewesener Weise erzählt die Produktion so die Erfolgsgeschichte des Festspielphänomens." Der Remix ist nun mit Ausschnitten aus den Produktionen mit Cornelius Obonya und Tobias Moretti angereichert worden.

Den eigens für "Jedermann remixed" kreierten Soundtrack lieferte Hans Theessink. Neben Eigenkompositionen hat er Musik von Tom Waits, Hank Williams, Ray Charles, Johnny Cash bis hin zu den Rolling Stones neu arrangiert und aufgenommen. (APA, 20.8.2020)