Das amerikanische Fernsehen hat ein Problem – und es heißt Covid-19. Aufgrund des Lockdowns standen die Produktionen wochenlang still. Im Herbst, wenn traditionell die neue Saison mit zahlreichen Neustarts eingeläutet wird, drohen Lücken im Programm. Betroffen sind nahezu alle Sender, die Verzögerungen betreffen beliebte Serien, wie etwa "This Is Us". NBC hatte den Staffelstart für Herbst geplant. Bis jetzt ist noch kein Sendetermin bekannt.

Aber auch Shows sind betroffen: Neue Ausgaben von "The Voice" wurden nicht rechtzeitig für den Herbst fertig, ebenfalls noch nicht sicher ist, ob Fox "The Masked Singer" im Herbst noch ausstrahlen wird.

Kunden werden abwandern

Die Folge: Das reduzierte Herbstprogramm und die anhaltende Rezession werden noch mehr Zuschauer dazu veranlassen, Kabelpakete zugunsten von billigeren Streaming-Ersatzdiensten aufzugeben. Zum Trost: Auch dort ist man von Programmknappheit betroffen. Einzige Ausnahme ist Netflix, weil lange Vorlaufzeiten einen größeren Bestand gesichert haben, auf den der Streamingdienst jetzt zurückgreifen kann.

Und so, als ob die Streaming- und Serienwelt den momentanen Zustand widerspiegeln, finden sich im kommenden Herbst seit Jahren eindeutig weniger Superhelden im Angebot. Weiterhin hoch im Kurs stehen hingegen Serien, die alternative Welten entwerfen.

The Boys 2 Die publicitygeilen Superhelden und ihre niederen Instinkte gehören zu den meistgesehenen Serien des Jahres auf Amazon Prime Video. Auf die zweite Staffel freuen sich viele. 4. 9. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Away Hilary Swank begibt sich auf gefährliche Marsmission und lässt Mann und Kind zurück. Menschliche Dramen drohen im All und auf der Erde. 4. 9. Netflix

The Third Day Jude Law und Naomie Harris verschlägt es in eine mysteriöse Welt, in der die Dinge nicht sind, was sie scheinen. 15. 9. HBO/Sky

HBO

The Walking Dead: The World Beyond Nach "Fear The Walking Dead" bringt das zweite Spin-off der beliebten Zombieserie junge Überlebenskämpferinnen und -kämpfer unter sabbernden Untoten. 4.10., AMC, ab 5.10. hierzulande auf Amazon Prime Video

KinoCheck Home

Soulmates Jeder Mensch hat einen Seelenverwandten. Klingt schön, oder? Nicht in dieser Anthologieserie. Denn darin kontrolliert die Wissenschaft die Suche nach dem perfekten Gegenüber. Eine unheimliche Zukunft! Für Freunde von Black Mirror. 5.10. AMC



The Mandalorian Mit dem "Star Wars"-Ableger hatte Disney+ im vergangenen November einen guten Start, so dass eine zweite Staffel früh beschlossene Sache war. Oktober, Disney+

The Haunting of Bly Manour Serienmacher Mike Flanagan gab sich gnädig: Familie Crain, die er in "The Haunting of Hill House" durch die Hölle schickte, soll in den neuen Folgen keine Rolle spielen. Netflix macht sich seine eigene "American Horror Story". Kein schlechter Plan, Abokunden lieben Horror. Herbst, Netflix

Haunt Scene

Die US-Wahlen werfen ihre Schatten auch aufs Serienprogramm voraus. Die kommende TV- und Streamingsaison hat auffallend viele Politdramen zu bieten, Donald Trump, Bill Clinton und die Reagans mischen mit. Darüberhinaus geht es um amerikanische Geschichte dies- und jenseits der Grenzen:

We Are Who We Are Ein Teenager aus New York verbringt einen Sommer auf einem US-Militärstützpunkt in der Nähe von Venedig. Es geht um Freundschaft, erste Liebe, Identität, Freud und Leid des Teenagerdaseins unter speziellen Umständen. 14.9., HBO, Sky



Tehran Der Spionagethriller stammt vom Autoren der Netflix-Serie "Fauda", Mosche Sonder. Eine Hackerin des Mossad soll in Teheran einen Nuklearreaktor ausschalten und entdeckt dabei ihre iranischen Wurzeln. 25.9., Apple TV+



The Comey Rule Die vierteilige Miniserie erzählt die Memoiren des von Donald Trump gefeuerten FBI-Chefs James Coney, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership". Jeff Bridges spielt Comey, Brendan Gleeson übernimmt die Rolle des Mannes mit dem orangen Haar. 27.9., Showtime

SHOWTIME

The Good Lord Bird Der schwarze Jüngling Onion schließt sich einer Truppe von Abolitionisten an, die gegen die Sklaverei kämpfen. Ethan Hawke spielt mit, er hat die Serie nach dem Roman von James McBride entwickelt. 4.10. Showtime

SHOWTIME

The Right Stuff Die Serie erzählt vom Schicksal der glorreichen sieben Mercury-Astronauten, die im Kalten Krieg ihr Leben aufs Spiel setzten, um den Wettlauf ins All gegen die Sowjetunion zu gewinnen. 9.10., Disney+

National Geographic

The Reagans Rückblick auf eine Zeit, in der die USA von einem Hollywood-Schauspieler regiert wurden. 15.10. Showtime



I May Destroy You Die Geschichte einer Schriftstellerin, die mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt wurde. 19.10., Sky



No Man’s Land Der junge Franzose Antoine sucht in Syrien seine verschwundene Schwester. Er schließt sich einer Einheit kurdischer Kämpferinnen an und reist mit ihnen in das vom IS besetzten Gebiet. 18.11. Hulu



American Crime Story: Impeachment Bill Clintons Beziehung mit Monica Lewinsky und die Folgen, produziert von Ryan Murphy, dem Macher von schaustarken Serien wie etwa "Pose", "The Politician" und "Hollywood". Herbst, FX

Verbrechen und mysteriöse Kleinigkeiten – auf diese Krimi- und Mysteryserien freuen sich Serienjunkies außerdem:



Departure Ein Flugzeug verschwindet spurlos, dahinter steckt eine Verschwörung groben Ausmaßes. Klingt nach "Lost"? Egal, Christopher Plummer ist jede Sünde Wert. 17.9., Peacock



Peacock

Fargo 4 FX musste Verzögerungen hinnehmen, was Fans schmerzlich akzeptieren mussten. Die neue Staffel der Anthologieserie spielt in den 1950er-Jahren zwischen Mafia-Clans in Kansas City. Aw Jeez! 27.9., FX



Rotten Tomatoes TV

The Undoing Das Leben der erfolgreichen Therapeutin zerbricht nach einem tragischen Tod und dem Verschwinden ihres Ehemanns. Nicole Kidman und Hugh Grant vor einem von David E. Kelley ("Big Little Lies") erschaffenen Trümmerhaufen. 15.10., HBO

HBO

Nine Perfect Strangers Können zehn Tage in einem Gesundheitsressort ein Leben verändern? Neun "perfekte Fremde" finden das heraus. Noch einmal Nicole Kidman nach dem Roman von "Big Little Lies"-Autorin Liane Moriarty. Herbst, HBO

The Old Man Jeff Bridges wird in der Rolle des ehemaligen CIA-Agenten Dan Chase von einem Attentäter bedroht. Mit dem wohlverdienten Ruhestand ist es damit zunächst vorbei. Herbst, Hulu (Doris Priesching, 21.8.2020)

