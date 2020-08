Milna auf der kroatischen Insel Brac ist wie einige andere Regionen Kroatiens auch von der jüngsten Reisewarnung Deutschlands betroffen. Foto: reuters/Djurica

Berlin – Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das deutsche Außenministerium eine Reisewarnung für Teile des Urlaubslands Kroatien ausgesprochen. Die Reisewarnung gilt für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke, die sogenannten Gespanschaften Sibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka sowie Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split und den Inseln Brac und Hvar.

Zuvor hatte das bundeseigene Robert-Koch-Institut (RKI) die Regionen als Risikogebiet eingestuft. Österreich hat Sonntag Mitternacht eine Reisewarnung für ganz Kroatien in Kraft gesetzt.

Zahl der Infektionen stark gestiegen

"Das Covid-19-Infektionsaufkommen war in Kroatien über mehrere Wochen niedrig, nimmt zuletzt allerdings stark zu. In den Gespanschaften Sibenik-Knin und Split-Dalmatien liegen die Inzidenzen derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage", betonte das Auswärtige Amt. Über die vergangenen 14 Tage steht diese Ziffer für ganz Kroatien bei 37,7.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Für Luxemburg hob die Bundesregierung die Reisewarnung am Donnerstag auf. (red, 20.08.2020)