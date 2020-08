Pop-up-Radwege und das Zusammenspiel unterschiedlicher Verkehrsmittel in der Stadt waren unter anderem Thema bei "Wien spricht im Grätzel"

Am Mittwoch diskutierte STANDARD-Chronik-Ressortleiterin Rosa Winkler-Hermaden am Praterstern mit dem Verkehrsexperten Harald Frey und der Stadtgeografin Yvonne Franz zu den Themen Verkehr und öffentlicher Raum. Im Video kommen die Beteiligten sowie Zuseherinnen und Zuseher zum Wort. So wurde beispielsweise ein Konzept gefordert, das ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer ermöglicht und diese einbindet. (Andreas Müller, Christopher Lettner, 20.8.2020)