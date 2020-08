Steve Bannon wurde festgenommen. Foto: AP / Jake Danna Stevens

Washington – Juristische Probleme für einen ehemaligen hochrangigen Berater von US-Präsident Donald Trump: Wie die Staatsanwaltschaft New York am Donnerstag mitteilte, sind Steve Bannon und drei weitere ehemalige Mitglieder der Trump-Kampagne festgenommen und angeklagt worden.

Ihnen wird Betrug im Zusammenhang mit einer Kampagne zum Bau der Mauer nach Mexiko vorgeworfen. Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato und Timothy Shea sollen hunderttausende Dollar aus der privaten Kampagne "We Build The Wall" zweckentfremdet haben. Konkret wurden laut der Anklage die Mittel auf ein Konto Kolfages umgeleitet, statt der Kampagne für den Mauerbau zugutezukommen. Bannon selbst soll eine Million Dollar Spendengelder "für persönliche Ausgaben" verwendet haben. Der 66-jährige sollte noch heute vor Gericht erscheinen. Es wird damit gerechnet, dass er sich nicht schuldig bekennt, schreibt der US-TV-Sender CNBC in einer Online-Meldung.

Gelder für ausufernden Lebensstil

Die genaue Anklage gegen Bannon lautet auf versuchten Überweisungsbetrug und auf versuchte Geldwäsche. In beiden Fällen liegt die Strafandrohung bei 20 Jahren. "Während sie den Spendern mehrfach versicherten, dass kein Dollar an Kolfage gehen würde, leiteten sie in Wahrheit hunderttausende Dollar an Kolfage um, die er zur Finanzierung seines ausufernden Lebensstils verwendete", so die Anwältin Andrey Strauss in einer Mitteilung. Kolfage hatte 2018 mit einer Kampagne zum Bau der Mauer für Aufsehen gesorgt.

In einem Werbevideo erklärt Steve Bannon gemeinsam mit Brian Kolfage, wieso er "We Build The Wall" unterstützt. Wie nun bekanntwurde, dürfte es sich nicht ausschließlich um ideelle Gründe gehandelt haben. We Build The Wall

Zum Zeitpunkt, als er laut Staatsanwaltschaft an den Verbrechen beteiligt gewesen sein soll, war Bannon nicht mehr im Weißen Haus beschäftigt gewesen. Der Ex-Chef der rechten Online-Publikation "Breitbart" war im August 2017 von Trump aus seiner Position als strategischer Chefberater entlassen worden.

Der US-Präsident sagte laut einem Bericht des zuständigen Pool-Reporters im Weißen Haus, des "New York Times"-Korrespondenten Michael D. Shear, er fühle sich angesichts der Festnahme "sehr schlecht". Allerdings könne er zu dem Projekt nichts sagen, er wisse nichts darüber und habe mit Bannon auch schon "seit langer Zeit keinen Kontakt mehr gehabt". Er wisse nichts über das Projekt und möge das Projekt auch nicht. "Ich dachte darüber, sie würden ein Schaulaufen veranstalten". Seine Sprecherin Kayleigh McEnany teilte mit, Bannon habe "seit der Kampagne und den frühen Tagen der Regierung" nichts mehr mit Trump zu tun gehabt. Er kenne die Personen nicht, die in "We Build The Wall" involviert gewesen seien.

Zweiter inhaftierter Kampagnenchef

Bannon ist nach Paul Manafort der zweite Trump-Kampagnenchef aus dem Jahr 2016 der von der US-Justiz festgenommen wurde. Manafort war wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug schuldig 2018 gesprochen worden, erhielt wegen Kooperation mit den Ermittlern aber eine relativ milde Strafe von 7,5 Jahren. Der dritte Kampagnenchef, Corey Lewandowski, war angeklagt worden, weil er während einer Wahlveranstaltung eine Reporterin wüst am Arm gepackt hatte. Die Anklage wurde später fallengelassen.

Trumps enger Berater Roger Stone wurde 2019 ebenfalls verurteilt. Ihm waren Falschaussage, Zeugenbeeinflussung und Behinderung von Ermittlungen im Zusammenhang mit den Nachforschungen von Sonderermittler Robert Mueller nachgewiesen worden. Stone wurde nach Intervention des Justizministeriums zu 40 Monaten Haft verurteilt – deutlich weniger als die ursprünglich von der Staatsanwaltschaft geforderten sieben bis zehn Jahre. Trump erließ ihm die Strafe via präsidialer Vollmacht später vollständig. Die Demokraten sahen darin Machtmissbrauch.

Der Präsident selbst hat am Donnerstag ebenfalls eine weitere juristische Niederlage erlitten. Sein Einspruch vor einem Gericht in New York gegen eine Entscheidung, die ihn zur Herausgabe von Steuerunterlagen an Ermittler verpflichtet, scheiterte. Der Rechtsweg ist in dieser Frage allerdings noch nicht ausgeschöpft. Trump hat angekündigt, weiter zu berufen. (Manuel Escher, 20.8.2020)