Steve Bannon wurde festgenommen. Foto: AP / Jake Danna Stevens

Washington – Juristische Probleme für einen ehemaligen hochrangigen Berater von US-Präsident Donald Trump: Wie die Staatsanwaltschaft New York am Donnerstag mitteilte, sind Steve Bannon und drei weitere ehemalige Mitglieder der Trump-Kampagne festgenommen und angeklagt worden.

Ihnen wird Betrug im Zusammenhang mit einer Kampagne zum Bau der Mauer nach Mexiko vorgeworfen. Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato und Timothy Shea sollen hunderttausende Dollar aus der Kampagne "We Build The Wall" zweckentfremdet haben. Konkret wurden laut der Anklage die Mittel auf ein Konto Kolfages umgeleitet, statt der Kampagne für den Mauerbau zugutezukommen. Bannon selbst soll eine Million Dollar Spendengelder "für persönliche Ausgaben" verwendet haben.

Gelder für ausufernden Lebensstil

Die genaue Anklage gegen Bannon lautet auf versuchten Überweisungsbetrug und auf versuchte Geldwäsche. In beiden Fällen liegt die Strafandrohung bei 20 Jahren. "Während sie den Spendern mehrfach versicherten, dass kein Dollar an Kolfage gehen würde, leiteten sie in Wahrheit hunderttausende Dollar an Kolfage um, die er zur Finanzierung seines ausufernden Lebensstils verwendete", so die Anwältin Andrey Strauss in einer Mitteilung. Kolfage hatte 2018 mit einer Kampagne zum Bau der Mauer für Aufsehen gesorgt.

Zum Zeitpunkt, als er laut Staatsanwaltschaft an den Verbrechen beteiligt gewesen sein soll, war Bannon nicht mehr im Weißen Haus beschäftigt gewesen. Der Ex-Chef der rechten Online-Publikation "Breitbart" war im August 2017 von Trump aus seiner Position als strategischer Chefberater entlassen worden. (mesc, 20.8.2020)