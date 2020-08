Gert Voss und Maddalena Crippa bei den Salzburger Festspielen als Jedermann und Buhlschaft: "Jedermann remixed", 22.35 Uhr auf ORF 2.

Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Anders ackern Wie Landwirte umdenken: Kaum eine andere Branche ist so sehr im Umbruch wie die Landwirtschaft. Klimawandel und Verbraucherwünsche verändern die Arbeitswelt der Landwirte radikal. Sie denken um, machen sich fit für die Zukunft. Bis 20.15, Arte

19.45 GESTÄNDNISSE

Queer – Hermes Phettberg Eine Predigt über die "Erotik der Erbärmlichkeit": Hermes Phettberg zeigt seine Hinfälligkeit und antwortet auf die pseudotheologischen Penetrationen seines Predigtdienerdieners Helmut Neundlinger, übersetzt von Jeansboy Hannes Moser. Bis 20.15, Okto

20.15 SPORT

Uefa Cup Champions Leage: Finale Puls 4 überträgt die Partie live aus dem Kölner Rheinenergiestadion. Bis 0.05, Puls 4

20.15 WITZE

Sommerkabarett: Thomas Maurer Der Schmähtandler vom Dienst lässt die Schwierigkeiten, die man als tolerant sein wollender, mündiger Mensch mit Social Media, scheinbar mündigen Mitmenschen, aber auch Kindern, so hat, Revue passieren. Bis 21.25, ORF1

20.15 STERNENKRIEG

Krieg der Sterne: Episode IV – Eine neue Hoffnung (Star Wars, USA 1977, George Lucas) Ein hübsches Dokument der vorletzten Dekade in neuer Bearbeitung: So sehr sich Lucas bemühte, seinen Film "zeitlos" zu gestalten ("Es war einmal in einer fernen Galaxis"), so sehr trägt dieser die Zeichen seiner Zeit: Von der Musik über Hemdkragen, Plastikwaffen und Frisuren bis zu den Nebendarstellern (Peter Cushing!) sprechen hier die 1970er-Jahre.

Trailer zu "Krieg der Sterne: Episode IV – Eine neue Hoffnung". KinoCheck Home

Bis 22.45, ProSieben





20.15 FREIDENKER

Eine Liebe für den Frieden – Bertha von Suttner und Alfred Nobel (Ö 2014, Urs Egger) Birgit Minichmayr zieht als spätere Nobelpreisträgerin mit wehenden Fahnen für den Frieden. Sebastian Koch entwickelt als brummbäriges Chemiegenie Hochexplosives. Zusammen sind sie stark, aber eine gemeinsame Zukunft wird es für sie nicht geben. Hoher schauspielerischer Einsatz, allerlei Tricks mit Computertechnik – Stolz des ORF im Weltkriegsjubiläumsjahr 2014. Bis 21.45, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Jedermann remixed Anhand von Archivbeständen aus neun Jahrzehnten hat Hannes Rossacher eine komplette Jedermann-Aufführung kreiert. Wiedersehen mit Größen der Vergangenheit, etwa Curd Jürgens, Senta Berger, Klaus Maria Brandauer, Marthe Keller, Peter Simonischek, Nicholas Ofczarek und Birgit Minichmayr. Bis 0.05, ORF 2

0.30 MAGAZIN

Tracks Das Musikmagazin mit den Themen: Gystère mit seinem Blaxploitation-Kurzfilm Womnx. / Regisseur Jayro Bustamante. / Künstler Robert Gligorov verstört. / Movers – heute wollen Choreografen Dinge bewegen. Bis 1.00, Arte