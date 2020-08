Auch das Galaxy S10+ soll drei große Android-Updates erhalten. Foto: Proschofsky / STANDARD

Es ist eine der zentralen Kritikpunkte an Android-Smartphones: Im Vergleich zum iPhone läuft der Software-Support zumeist nur recht kurz. So hat es Google geschafft mit seinen drei versprochenen, großen Versionssprüngen bisher allein auf weiter Flur zu sein. Nun tut sich in dieser Hinsicht endlich etwas, und es ist noch dazu ein großer Hersteller, der es endlich Google gleich tut.

Neue und nicht ganz so neue Modelle

Samsung garantiert ab sofort für viele seiner Smartphones drei Generationen an Android-Updates. Diese neue Regelung hatte man am Rande der Vorstellung des Galaxy Note 20 bereits kurz erwähnt, nun gibt es aber konkrete Details zu den betroffenen Geräten. Insgesamt 38 bereits vorgestellte Modelle sollen demnach von dem erweiterten Support profitieren.

Auf der Liste finden sich zunächst alle Devices der S-Reihe ab dem Galaxy S10 des Vorjahres. Ähnlich sieht es bei der Note-Reihe aus, die ab dem Note 10 nun dieses Versprechen aufweist. Ebenfalls ausgeweitet wird der Support für alle bisher erhältlichen, faltbaren Smartphones von Samsung, und mit der Tab-S6- und S7-Reihe sind auch einige Tablets mit dabei. Für die breite Masse an Usern aber wohl die beste Nachricht ist, dass sich in der Liste auch "ausgewählte" Smartphones der für die Mittelklasse bestimmten A-Reihe finden. Nach einzelnen Modellen sortiert, liest sich die Liste dann folgendermaßen:

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

So erfreulich dies ist, so bleibt doch abzuwarten, ob es Samsung auch gelingt, den zeitlichen Abstand zwischen der offiziellen Freigabe einer neuen Android-Generation und der Veröffentlichung passender Updates zu verringern. Bisher geht man dabei vergleichsweise gemächlich vor. Aktuellen Berichten zufolge, soll Samsung intern bereits Testversionen für eine Aktualisierung auf Android 11 haben. Ob dieses Update dann schneller kommt als jenes für Android 10 muss sich aber erst zeigen. (apo, 20.08.2020)