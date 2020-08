Peter Sidlo hatte als Casinos-Vorstand komplizierte Wohnverhältnisse. Foto: APA/Fohringer

Im Wiener Wahlkampf geht es derzeit vor allem um einen bestimmten Wohnsitz: den von Heinz-Christian Strache. Rund 50 Quadratmeter im dritten Bezirk nutzt er als Hauptwohnsitz. Das erinnerte mit den Akten Vertraute an den von Strache zum Casinos-Vorstand gepushten Peter Sidlo. Als vor rund einem Jahr dessen Immobilien durchsucht wurden, staunten Ermittler nicht schlecht: An Sidlos "Hauptwohnsitz", in einer kleinen Wohnung im neunten Bezirk, wohne zurzeit jemand, dessen ganzen Namen er gar nicht kenne, sagte Sidlo den Staatsanwälten: Ein "Herr Igor", der angeblich gerade die Wohnung renoviere. Als die Ermittler bei der Wohnung ankamen, trafen sie allerdings keinen Igor an, sondern eine Ukrainierin namens Nataljia – die kaum Deutsch konnte.

Sidlos Anwalt wollte die Identität von Igor und Nataljia und deren Beziehung zu Sidlo nicht lüften. Vermieter der Wohnung ist eigentlich das Stift Klosterneuburg. Sidlo war zu jener Zeit seit drei Monaten Casinos-Finanzvorstand, seine Firma Sigma hatte zuvor bei der Beratung der slowakischen Arca-Gruppe 260.000 Euro an Fees verdient. (fsc, 21.8.2020)