Cupertino – Prominente US-Medien wollen einer Zeitung zufolge bessere Bedingungen von Apple im App-Store. In einem Brief an Konzernchef Tim Cook verlangte ein Brachenverband als Vertreter etwa der "New York Times", der "Washington Post" und des "Wall Street Journal" mehr Geld aus digitalen Abos, die über den Online-Laden laufen, wie das "Wall Street Journal" selbst berichtete.

Eine Stellungnahme von Apple lag zunächst nicht vor. (APA, Reuteres, 21.8.2020)