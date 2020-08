Mehr als 5.000 Betroffene aus ganz Europa beteiligen sich an einer Amtshaftungsklage gegen die Republik. Foto: APA / JAKOB GRUBER

Auch wenn die Aufmerksamkeit im Corona-Krisenmanagment momentan mehr an den österreichischen Grenzen oder am Wolfgangsee liegt, bleibt das Tiroler Wintersportgebiet in Ischgl noch immer der größte Cluster. Tausende Gäste wurden infiziert, das Virus wurde in zahlreiche Länder gebracht und 30 Personen verloren wegen einer Infektion aus Tirol ihr Leben, berichtete die "ZiB 2" am Donnerstag. Über 5.000 Betroffene aus ganz Europa haben sich mittlerweile einer Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich angeschlossen, die im September eingebracht werden soll. Die Kläger wollen das Geschehene nicht vergessen lassen, wie eine Frau eines Ischgl-Opfers zur "ZiB 2" sagte.

Im "ZiB 2"-Bericht kommt eine Betroffene aus Deutschland zu Wort, die sich eine Entschuldigung der Verantwortungsträger wünscht. ORF

Initiiert wird die Klage vom Konsumentenschützer und Ex-Politiker der Liste Pilz, Peter Kolba. Er hatte auch im März Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Verantwortungsträger eingebracht. Aktuell laufen Ermittlungen wegen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Kolba selbst kritisierte die Arbeit der Tiroler Behörden mehrmals: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck würden den rund 1.000 Privatbeteiligten Akteneinsicht verwehren. Kolba forderte, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Fall übernimmt, da das Verfahren in Tirol nicht in guten Händen liege, so Kolba.

Im Fokus der Amtshaftungsklage steht das von Rudolf Anschober (Grüne) geführte Gesundheitsministerium. Kolba vermutet Verstöße gegen das Epidemiegesetz. Das Ministerium betont, alle Warnungen stets direkt an die Tiroler Behörden weitergeleitet zu haben. (lalo, 21.8.2020)