Bahnhöfe können prunkvolle historische Bauwerke sein, moderne architektonische Meisterwerke oder einfach nur kleine, veraltete oder gar baufällige Gebäude, an denen man lieber nicht zu viel Zeit verbringt. In vielen Städten weltweit sind Bahnhöfe nicht nur Orte des An- und Abreisens, sondern haben ihre eigene Geschichte und sind nicht selten Sehenswürdigkeiten, die zahlreiche Besucher anziehen. Und auch als Filmkulissen machen sie sich gut. So kommt beispielsweise dem Wiener Westbahnhof eine tragende Rolle im Filmklassiker "Before Sunrise" zu.

Im Film "Before Sunrise" beginnt eine junge Liebe am Wiener Westbahnhof. Foto: Before Sunrise (1995)

Magische Orte oder Mittel zum Zweck?

Auf Bahnhöfen tut sich eigentlich fast immer etwas. Menschen kommen und gehen, reisen in die Ferne oder kaufen sich lediglich eine Zeitung in der Trafik. Sie essen, unterhalten sich oder übernachten dort. Ob man gern auf Bahnhöfen verweilt oder sie eher als zweckdienliche Nebenerscheinungen des Zugreisens betrachtet, hängt stark mit der Gestaltung des Gebäudes und der damit einhergehenden Stimmung zusammen: Gibt es genügend Sitzmöglichkeiten, Lokale zum Essen und Trinken, Geschäfte zum Bummeln, oder sind sie eher so konzipiert, dass man auf dem Weg zwischen Eingang und Bahnsteig kaum haltmachen möchte oder kann? Doch viele Bahnhöfe haben eines gemeinsam: Sie sind Orte, an denen man allerlei beobachten und erleben kann. User "rydropil" berichtet zum Beispiel von der besonderen Stimmung, die er am Westbahnhof empfindet:

Userin "Caira Vite" erinnert sich gern an alte Zeiten:

Eine durchaus besondere Geschichte hat User "Kombijaner" zu erzählen:

Dass so manchen modernen Bahnhöfen schlicht und einfach der Charme fehlt, um dort schöne Geschichten erleben zu können, meint User "quisquam"

Welche schönen, schlimmen, lustigen oder traurigen Momente haben Sie auf Bahnhöfen erlebt?

Welcher ist Ihr absoluter Lieblingsbahnhof? Welche Bahnhöfe in anderen Ländern schätzen Sie besonders? Was macht einen guten Bahnhof aus, und was stört die Atmosphäre? Erzählen Sie von Ihren Geschichten im Forum! (mawa, 25.8.2020)