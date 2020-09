Die Hauptrollen der zwölfteiligen Serie spielen Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal. Foto: Amazon Prime / BBC3

Marianne liebt Connell, Connell liebt Marianne. Aber so einfach ist das nicht. Denn der beliebte Schüler will sich mit der nerdigen Kollegin nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Später, im College, wandelt sich das Bild, und plötzlich ist Connell der Außenseiter. Die Geschichte einer Liebe und Abhängigkeit erzählte die 29-jährige Sally Rooney 2018 in ihrem Roman "Normal People". Das Buch wurde zum Bestseller, BBC Three und Hulu verfilmten es. Die Hauptrollen der zwölfteiligen Serie spielen Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal.

In der neuen Folge spricht Doris Priesching mit STANDARD-ALBUM-Chefin Mia Eidlhuber über die intensive Liebesgeschichte zweier Teenager, was daran berührt, wie sie weitergehen könnte, über die einfühlsamen Sexszenen und welche persönlichen Erinnerungen sie in Sachen Teenagerliebe haben.

(red, 3.9.2020)

