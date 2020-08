Regisseur Robert Dornhelm wurde positiv auf Covid-19 getestet. Foto: APA/Hochmuth

Im Umfeld des Grafenegg-Festivals ist eine Corona-Infektion bekannt geworden. Regisseur Robert Dornhelm hatte am vergangenen Freitag einen Empfang von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besucht und wurde nun positiv getestet. 80 weiteren Besuchern des Empfangs wurden daher Testungen angeboten, bestätigte ein Sprecher von Mikl-Leitner am Donnerstag entsprechende Medienberichte.

Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Vorgänger als niederösterreichischer Landeshauptmann, Erwin Pröll, beim Empfang vergangenen Freitag. Foto: Screenshot / Facebook Johanna Mikl-Leitner

Laut "Kurier" und "Oe24.at" haben sich die NÖ-Landeschefin selbst sowie zehn weitere Personen, die bei der Veranstaltung in Grafenegg anwesend gewesen waren, bereits einem Corona-Test unterzogen. Das Ergebnis war dem Sprecher zufolge in allen Fällen negativ.

Der Erkrankte war nicht infektiös

Die Landessanitätsdirektionen von Niederösterreich und Wien hätten nach Prüfung des Falls und eines Zusammenhangs zum Grafenegg-Festival übereinstimmend festgestellt, "dass derzeit keine Absonderungen durchzuführen sind", sagte die niederösterreichische Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner der APA. "Nach unseren Erkenntnissen war Robert Dornhelm in der Zeit (am vergangenen Freitag, Anm.) nicht infektiös", ergänzte Lechner. Der Regisseur befand sich am Donnerstag in stationärer ärztlicher Behandlung, wie die MR-Film dem "Kurier" mitteilte.

In Grafenegg finde traditionell ein Empfang der Landeshauptfrau oder des Landeshauptmanns statt, sagte Mikl-Leitners Sprecher. Corona-bedingt und aus Sicherheitsgründen sei diesmal allerdings "in kleinerem Kreise" als üblich eingeladen worden. Ein Teil des Empfangs habe im Freien stattgefunden, ein weiterer in Innenräumen.

Drehstart verschoben

Infolge von Dornhelms Erkrankung wird der geplante Drehstart von 'Vienna Blood', einer TV-Krimitrilogie mit Juergen Maurer und Matthew Beard, verschoben. Das bestätigte Oliver Auspitz, Geschäftsführer der MR-Film, am Freitag. Dornhelm begab sich am Donnerstag in stationäre ärztliche Behandlung. Eine Pool Testung der Mitarbeiter brachte vorerst durchgehend negative Ergebnisse. Für Montag ist eine nochmalige Pool Testung aller Mitarbeiter angesetzt, deren Ergebnis bis Dienstag früh erwartet wird. (21.8.2020, APA)