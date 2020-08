Paris ist in Marseille nicht so willkommen. Foto: REUTERS/FUENTES

Die Polizei in Marseille hat vor dem Champions-League-Finale die offen gezeigte Unterstützung für Paris Saint-Germain in Teilen der Stadt untersagt. Am Sonntag sei ab 15.00 Uhr die Anwesenheit von PSG-Anhängern oder "Personen, die sich als solche präsentieren" im Alten Hafen und den umliegenden Stadtteilen verboten, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Dekret der Polizeipräfektur.

Bei Nichteinhaltung drohen eine hohe Geldstrafe, bis zu sechs Monate Haft und ein Stadionverbot. Der Entscheidung seien Zwischenfälle am Dienstag vorausgegangen, als sich PSG gegen Leipzig für das Finale qualifiziert hatte, erklärte der zuständige Präfekt der Polizei von Bouches-du-Rhone im Radiosender France Inter. Für einen PSG-Anhänger, der durch das Stadtzentrum gefahren sei, sei es dabei fast "schlecht ausgegangen".

Verbote

Im Alten Hafen übertragen viele Bars das Finale gegen Bayern München. Gesänge, Trikots und andere Fan-Artikel des französischen Hauptstadt-Clubs sind dort dann nicht erlaubt. Auch Banner mit Hassbotschaften und Pyrotechnik seien verboten, hieß es in dem Erlass. Die Pariser sind in der Hafenstadt nicht gern gesehen. Die Rivalität der beiden Vereine ist landesweit bekannt. (APA, 21.8.2020)