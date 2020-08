In dieser Galerie: 5 Bilder Battletoads Battletoads Battletoads Battletoads Battletoads

Die Battletoads sind wieder da. Fast 30 Jahre nach dem Release des ersten Ablegers kehrt das Kultspiel auf die Bildschirme zurück. Der Titel ist ab sofort für PC und Xbox One verfügbar und auch Teil des Games Passes von Microsoft. Offenbar ist die Rückkehr aber nicht allzu sehr gelungen, wie ein Blick auf die Wertungen zeigt. Bei Metacritic hält das Spiel etwa bei 72 von 100 Punkten, in den meisten Rezensionen fällt das Fazit zudem nicht allzu gut aus.

Schlägereien und Minispiele

Aber zurück zum Spiel: Mit dabei sind die altbekannten Protagonisten Rash, Zitz und Pimple, die sich in klassischer Beat-em-Up-Manier einer Vielzahl an Schlägereien hingeben. Dazwischen finden sich immer wieder Minispiele. So ist man kurzerhand mit einem Hoverboard unterwegs, gerät inmitten einer Schießerei oder muss sein Geschick bei Sprungsequenzen unter Beweis stellen. Rund drei bis vier Stunden Spielzeit bringt der Storymodus mit sich.

Nostalgiefaktor und Durchschnitt

Auf Steam zeigt sich ein ähnliches Bild wie schon in den Medienwertungen: 76 Prozent der rund 100 Rezensionen fallen positiv aus. Dabei wird vor allem der Nostalgiefaktor hervorgehoben und dass man die Originalteile gespielt haben sollte. In den negativen Rezensionen wird zwar die harte Arbeit der Entwickler gelobt, allerdings soll man nirgends brillieren und somit "nur" einen durchschnittlichen Neuaufguss bieten.

Nicht mehr so schwierig wie früher

Beim Thema Schwierigkeitsgrad hat man übrigens versucht, die breite Masse anzusprechen. Hier haben Spieler die Auswahl zwischen drei verschiedenen Modi. Vergangene Ableger waren bekannt für ihren sehr hohen Schwierigkeitsgrad. In der 2020er-Version findet sich sogar eine Einstellung für Einsteiger. Am meisten Spaß soll man laut den Rezensenten zuletzt haben, wenn man gemeinsam vor dem PC oder der Konsole spielt. (red, 21.8.2020)