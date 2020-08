Alle Wienerinnen und Wiener, die aus Nichtrisikogebieten zurückkommen – egal ob aus dem In- oder Ausland –, können sich kostenlos testen lassen

Wien weitet sein Testangebot aus. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Die Stadt Wien baut ihre freiwilligen Testungen für Urlaubsrückkehrer aus. Laut Büro des zuständigen Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) können sich nun alle, egal aus welchem Land sie zurück nach Wien kommen, testen lassen. Und: Auch jene Wienerinnen und Wiener, die ihre Ferien in einem österreichischen Bundesland verbracht haben, können sich per Gurgeltest gratis auf Covid-19 testen lassen.

Testcenter für Kroatien-Rückkehrer eingerichtet

Vergangenes Wochenende wurde das Testcenter vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion aufgebaut. Allein am vergangenen Montag haben 1400 Personen mit einer speziellen Lösung gegurgelt und diese in einen Becher gespuckt, um ihren Corona-Status zu erfahren. Eingerichtet wurde die mobile Teststraße ursprünglich, um Kroatien-Urlauberinnen und -Urlauber auf das Virus zu testen, wenn diese schon vor Inkrafttreten der Reisewarnung – also vor der Nacht auf Montag – nach Hause kamen. Sie waren gesetzlich noch nicht zu einem Test verpflichtet – im Unterschied zu jenen, die nach der Warnung eingereist sind oder noch einreisen und nach bisheriger Regelung auch selbst dafür zahlen müssen.

Bisher haben sich laut Stadt Wien 3.948 Personen beim Walk-in oder beim Drive-in testen lassen. Davon seien bereits 3.614 Befunde ausgewertet, von denen bisher 68 positiv seien. "All das sind asymptomatische Fälle, die ohne die Teststraße beim Happel-Stadion nicht gefunden worden wären", heißt es in einer Aussendung.

Hacker fordert bundesweite Gratistests

Man habe "rasch und effizient" reagiert, heißt es dazu vonseiten des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ), und wolle nun allen Wienerinnen und Wienern, die zurückkommen, die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Gesundheitsstadtrat Hacker fordert darüber hinaus, das kostenlose Testprogramm für alle Reiserückkehrer auf das ganze Land auszudehnen.

Gratistests gibt es österreichweit ab morgen – da läuft das Angebot für Kroatien-Rückkehrer aus – nur für jene Personen, die zwischen 14. und 23. August, also vor Inkrafttreten der neuen Reisewarnung, von den Balearen zurückkommen oder zurückgekommen sind. Alle, die ab Montag – dann gilt die Warnung – heimkehren und zum Test verpflichtet sind, müssen selbst zahlen.

Nur für Wienerinnen und Wiener

Alle anderen Reiserückkehrer, die seit dem 14. August aus Nichtrisikogebieten nach Wien heimgekehrt sind oder noch heimkehren werden, können sich hier nun freiwillig und kostenlos testen lassen. Reiserückkehrer aus den österreichischen Bundesländern müssen einen Aufenthalt außerhalb Wiens von durchgehend vier Tagen oder länger nachweisen können. Ein Ende der Aktion ist derzeit nicht terminisiert. Allerdings: Das Angebot gilt nur für Wienerinnen und Wiener mit Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt. (Oona Kroisleitner, Gabriele Scherndl, 21.8.2020)